Польша не изменила позиции и готова всячески помогать Украине для вступления в ЕС и НАТО

Украинский народ искренне сопереживает Польшу, которая страдает последствиями масштабного наводнения. С этих слов началась рабочая встреча в Варшаве Заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк с Маршалком Сената Польши Малгожатой Кидовой-Блонской.

"От имени Верховной Рады, и как гражданка Украины, выразила Маршалку и Польскому народу слова соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, нанесенными стихийным бедствием. Желаем всем польским общинам скорейшего восстановления и восстановления", — отметила Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера, Украина рядом и всегда готова прийти на помощь. В случае необходимости отправиться в Польшу готовы сто украинских спасателей, оснащенных всем необходимым оборудованием.

"Мы никогда не забудем и всегда будем благодарны Польше за предоставленную с начала полномасштабного вторжения России военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине на общую сумму 4,3 млрд евро", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады также выразила благодарность Польше за неизменную поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

"Для нас очень важно политическое приглашение к членству. Рассчитываем на адвокацию Польшей этого решения. Ведь только членство Украины в НАТО является самой эффективной гарантией безопасности Украины, Польши и всего региона", — подчеркнула Елена Кондратюк.

В свою очередь Малгожата Кидава-Блонская акцентировала, что позиция Польши не изменилась. Польша готова всячески помогать Украине на евроатлантическом пути. В частности, в вопросах вступления Украины в ЕС во время председательства Совета ЕС в первой половине 2025 года.

Стороны также отметили, что, несмотря на все имеющиеся вызовы, межпарламентское сотрудничество Украины и Польши только усиливается.

"Мы возобновляем работу Парламентской Ассамблеи Украина-Польша. Уже 24 сентября в Варшаве начнется 13 сессия Ассамблеи. Еще один вопрос, где должны усиливать сотрудничество — противодействие российским кибератакам, дезинформации и пропаганде. Кстати, это будет одной из главных тем нынешней украино-польской парламентской ассамблеи", — подытожила вице-спикер Елена Кондратюк.