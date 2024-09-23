Польща не змінила позиції та готова усіляко допомагати Україні для вступу в ЄС і НАТО

Український народ щиро співпереживає Польщі, яка потерпає від наслідків масштабної повені. З цих слів почалася робоча зустріч у Варшаві Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською.

"Від імені Верховної Ради, і як громадянка України, висловила пані Маршалку та Польському народові слова співчуття у зв’язку із загибеллю людей та руйнуваннями, завданими стихійним лихом. Бажаємо всім польським громадам якнайшвидшого відновлення та відбудови", — зазначила Олена Кондратюк.

За словами Віцеспікерки, Україна поруч і завжди готова прийти на допомогу. У разі потреби відправитися до Польщі готові сто українських рятувальників, оснащених всім необхідним обладнанням.

"Ми ніколи не забудемо і завжди будемо вдячні Польщі за надану від початку повномасштабного вторгнення росії військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні на загальну суму 4,3 млрд євро", — наголосила Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради також висловила вдячність Польщі за незмінну підтримку України на шляху до членства в ЄС та НАТО.

"Для нас дуже важливим є політичне запрошення до членства. Розраховуємо на адвокацію Польщею цього рішення. Адже тільки членство України в НАТО є найефективнішою гарантією безпеки України, Польщі та всього регіону", — підкреслила Олена Кондратюк.

Своєю чергою Малгожата Кідава-Блонська акцентувала, що позиція Польщі — не змінилася. Польща готова всіляко допомагати Україні на євроатлантичному шляху. Зокрема в питаннях вступу України в ЄС під час головування Раді ЄС у першій половині 2025 року.

Сторони також відзначили, що попри усі наявні виклики, міжпарламентська співпраця України та Польщі лише посилюється.

"Ми відновлюємо роботу Парламентської Асамблеї Україна-Польща. Вже 24 вересня у Варшаві розпочнеться 13-та сесія Асамблеї. Ще одне питання, де маємо посилювати співробітництво — протидія російським кібератакам, дезінформації та пропаганді. До речі, це буде однією з головних тем цьогорічної україно-польської парламентської асамблеї", — підсумувала Віцеспікерка Олена Кондратюк.