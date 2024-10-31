Кремль привлекает войска из КНДР из-за проблем в России, — генерал Дэвид Петреус

Россия привлекает войска из КНДР из-за проблем внутри страны.

Об этом сказал командующий Центральным командованием США (2008-2010), директор Центрального разведывательного управления США (2011-2012) Дэвид Петреус во время 10-го Киевского Форума безопасности для молодежи, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"России сейчас очень сложно двигаться дальше, россияне пытаются полагаться на внешние силы, силы КНДР, у них уже не хватает резервов для развития экономики, и эти резервы очень сильно исчерпаны", — сказал он.

"Многие из этих проблем и дальше углубятся в результате санкций", — подчеркнул генерал.

Дэвид Петреус отметил, что любые обсуждения прекращения войны будут требовать серьезных гарантий со стороны Соединенных Штатов Америки относительно соглашения о безопасности с Украиной, чтобы сделать невозможным войну в будущем, иначе Россия возобновит свои силы и снова сможет напасть на Украину.

Отвечая на вопрос ведущей об американской поддержке и помощи, Дэвид Петреус сказал: "Украина сегодня производит технологии завтрашнего дня, а американские системы, поступающие в Украину, сегодняшний или вчерашний день".

Также он отметил важность того, чтобы Украина, несмотря на войну, оставалась на пути реформ.

"Я понимаю, что президент Зеленский об этом говорит, и недавно, когда он был в Нью-Йорке, он об этом говорил. Я знаю, что и господин Яценюк осознает это, и он делает немало для того, чтобы эти реформы двигались вперед", – сказал Петреус.

"Это имеет очень большое значение, поскольку война закончится, и для послевоенной Украины очень важно, чтобы обеспечить успех", — добавил он.

Генерал также отметил, что людей нужно мотивировать, в частности, молодежь.

"То, что делает Арсений Яценюк этой молодежной конференцией и другими подобными мероприятиями, имеет очень большое значение", — резюмировал Дэвид Петреус.

Киевский форум безопасности для молодежи — это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений.