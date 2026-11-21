Сроки подачи останутся неизменными даже для тех, кто временно не пользуется газом

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С 28 ноября 2026 года кабинет my.gas.ua и форма на gas.ua больше не будут принимать показания газовых счетчиков. Их нужно будет передавать своему оператору газораспределительной сети. SMS на номер 7104 уже не поступают в систему учета.

Об изменениях сообщила Ассоциация налогоплательщиков Украины. Она собрала разъяснения "Нафтогаза", "Газмережи" и консультационного центра "ГазПравда". Кабинет my.gas.ua и дальше можно будет использовать для оплаты счетов за газ.

Как передать показания клиентам "Газмережи"

Клиенты всех 22 филиалов "Газмережі" могут передать показания через приложение "Куб" или личный кабинет на сайте компании. Войти в кабинет можно со старым логином и паролем. Для регистрации понадобится 10-значный номер лицевого счета за распределение газа.

Клиенты "Газмережі" смогут передавать показания через личный кабинет Источник: Открытые источники

Показания также принимают официальные чат-боты @mygrmu_bot в Viber и Telegram. Если потребитель не может подать данные самостоятельно, это онлайн могут сделать его родственники или социальные работники – для этого нужен номер лицевого счета.

С кнопочного телефона можно позвонить в контакт-центр "Газмережі" по бесплатному номеру 0 800 303 104 и передать цифры через голосовое меню.

Куда обращаться клиентам других операторов

Если газ в дом поставляет "Київгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз" или другой оператор, передавайте показания через его кабинет, чат-бот или контакт-центр. Название оператора указано в квитанции за распределение газа, а доступные способы подачи показаний можно найти на его официальном сайте.

"Не оставляйте показания в комментариях или личных сообщениях в социальных сетях – эти каналы не предназначены для их учета", – напомнила Людмила Герасименко, вице-президент и генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Личный кабинет my.gas.ua и дальше можно будет использовать для оплаты счетов за газ Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Когда подавать показания и как сохранить подтверждение

Показания, как и раньше, нужно передавать ежемесячно с 1-го по 5-е число включительно. Ближайший период – с 1 по 5 декабря.

Если вы выехали из неповрежденного жилья и газом там не пользуются, ежемесячно передавайте те же цифры. Если показаний нет, оператор может определить объем потребления по средним плановым нормам.

Чтобы иметь подтверждение на случай спора по поводу начислений, после передачи показаний через личный кабинет или чат-бот сохраните снимок экрана. Если сообщили цифры по телефону, запишите дату и время звонка и номер обращения.

Как сообщал "Телеграф", владельцам квартир могут начислять плату за отопление, даже если они не живут в помещении и не включают батареи. Подробнее – в разъяснении о начислениях.