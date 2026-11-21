Российским группам сложно получать поставки на занятых участках

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Россия меняет свою тактику инфильтрации малыми группами через боевые порядки ВСУ. Теперь российские пехотинцы на фронте все чаще избегают прямого боя и стараются дольше удерживаться на занятых участках.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он пояснил, что, по оценке OSINT-исследователя Monstas, российские силы пытаются одним присутствием малых групп вынудить украинские подразделения контратаковать.

Когда украинская пехота выдвигается для зачистки, россияне пытаются атаковать ее дронами. В то же время, по наблюдениям исследователя, украинские военные часто уничтожают эти группы беспилотниками, не привлекая пехоту к зачистке.

Также отмечается, что, по мнению Monstas, российское командование рассчитывает, что новые группы будут проникать быстрее, чем украинские силы будут уничтожать предыдущие. Исследователь сомневается в эффективности такого подхода: присутствие малой группы на участке еще не дает устойчивого контроля над ним.

Украинские силы применяют дроны против малых групп без привлечения пехоты к зачистке Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Какая сейчас ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что, по состоянию на утро 21 ноября, на Северо-Слобожанском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов в направлениях Безсаливки и Новой Сичи.

Обстановка на Северо-Слободжанском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районах Тихого, Нововасильевки, Синельникового и Рубижного.

Обстановка на Южно-Слободжанском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в районе Глушковки.

Обстановка на Купянском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Лиманском направлении остановлено шесть вражеских попыток продвинуться вперед в районах Колодязив и Лимана.

Обстановка на Лиманском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Славянском направлении противник совершил пять атак в районах Кривой Луки и Ямполя.

Обстановка на Славянском направлении на 20.11.2026. Карта DeepState

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Новопавловки.

Обстановка на Константиновском направлении на 20.11.2026. Карта DeepState

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 атак. Враг атаковал в районах Софиевки, Новогришиного, Новопавловки, Торецкого, Кучерового Яра, Билицкого, Вильного, Добропилья, Черниговки и Сергеевки.

Обстановка на Покровском направлении на 20.11.2026. Карта DeepState

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в районе Сичневого.

Обстановка в Александровском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Гуляйпольском направлении отражены шесть атак захватчиков в районах Нового Запорожья, Терноватого и Риздвянки.

Обстановка на Гуляйпольском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в районе Новоданиловки.

Обстановка на Ореховском направлении по состоянию на 20.11.2026. Карта DeepState

На Краматорском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нейросети спрогнозировали, каким будет 2027 год для Украины.