Многое зависит от партнеров и не только

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Война в Украине может завершиться уже через несколько лет, ведь для этого немало предпосылок. Одна из самых главных – состояние экономики России.

Об этом рассказал Валерий Чалый – дипломат, посол Украины, руководитель Украинского кризисного медиацентра, в интервью LIGA. net. По его словам, сейчас многие утверждают, что война никогда не закончится, но это не так.

"Я вижу этот шанс абсолютно четко. И этот промежуток к 2028 году будет идти подготовка. Все произойдет очень быстро. Война закончится очень быстро. Только условия нужны для этого", — говорит Чалый.

Он отмечает, что про срок в 2028-2029 говорил еще в 2023 году, ведь четко понимал последовательность действий партнеров и их потребность в ресурсах. Чалый объясняет, что в завершении войны большую роль играют партнеры, а именно Европа. Им сейчас нужно время.

"Они (партнеры — Ред.) говорят, им надо подготовиться, нарастить выпуск вооружений для того, чтобы сбалансировать потерю американских. Они нарисовали даже 30-й год, даже позже. Сейчас они программы изменили на приближение. Это первый фактор", — говорит дипломат.

Второй фактор, по словам Чалого, это то, что Россия экономически медленно, но подсела. В настоящее время фонды исчерпаны, по нефти россияне заработали что-то, но убытки не компенсировали. Дипломат утверждаю, что у России есть большое провисание бюджета. И каждый год это провисание будет расти.

"У них уже не будет такого, чтобы не трогать граждан и воевать дальше. То есть эти факторы на 28-й год совпадают, а следующий год, 27-й — это должен быть годом давления на них с точки зрения новых вооружений, применения ударов по Москве. Так как они бьют по Киеву, таких же ударов по Москве", — объясняет дипломат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам перемирие с Россией до Рождества.