Выборы в Украине после войны: в Брюсселе рассказали, кто может сыграть ключевую роль

ЦИК уже сотрудничает с партнерами по подготовке голосования

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Украинская диаспора в Европе может стать важным стратегическим ресурсом, когда придет время проведения выборов в Украине. Об этом шла речь во время пресс-брифинга в Институте Европейского Союза по безопасности (EUISS), сообщает корреспондент "Телеграфа".

По разным оценкам сегодня на территории стран Европейского Союза проживает около 5 миллионов украинцев.

"ЕС должен помочь Украине должным образом подготовиться к первым выборам после прекращения огня. Это должно происходить в сотрудничестве с государствами-членами, украинскими властями и другими участниками процесса, в частности организациями украинской диаспоры.

Для этого понадобятся значительные инвестиции в создание безопасной системы голосования за пределами Украины, ведь эти послевоенные выборы будут проходить в действительно исключительных обстоятельствах", – отметила доктор Надья Ковалчикова.

Так, до начала полномасштабного вторжения голосование украинцев за границей в основном проходило через посольства и консульства. Сегодня эта модель не отвечает новым реалиям. Миллионы украинцев рассеяны по десяткам государств-членов ЕС, многие из них имеют устаревшие данные в избирательных реестрах и находятся под действием различных правовых и административных систем стран пребывания.

Надья Ковалчикова. Фото: voicesfestival.eu

При этом ограниченное количество работников дипломатических учреждений вынуждено обслуживать общины, численность которых нередко достигает сотен тысяч человек.

"Обеспечить для людей возможность проголосовать – чрезвычайно важно. Это позволит избежать лишения миллионов людей избирательных прав и укрепит демократическую легитимность будущей украинской власти", – говорит Ковалчикова.

По ее словам, ЕС и Киеву необходимо заранее расширить сеть избирательных участков, обновить реестры избирателей, заключить необходимые юридические договоренности, например в форме меморандумов о сотрудничестве, и активно взаимодействовать с организациями украинской диаспоры еще задолго до проведения волеизъявления.

"Европейский Союз должен взаимодействовать с широким кругом партнеров — от хорошо организованных и скоординированных украинских объединений, например, в Польше, Испании и Швеции до более рассеянных диаспорных сообществ, в частности в соседней Молдове", – говорится в свежем отчете EUISS.

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия Украины уже сотрудничает со странами, где проживают многочисленные группы украинских граждан, чтобы разработать детальные рекомендации по организации будущего голосования.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", что проведение президентских выборов в Украине осенью 2026 года маловероятно. Главными препятствиями остаются война, ситуация на фронте и продолжительная подготовка избирательного процесса.