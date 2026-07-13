От нападений до осквернения флага и Зеленского: Польша становится все более токсичной для украинцев

Политические провокации, ксенофобские инциденты и антиукраинская риторика участились

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Антиукраинские настроения в Польше становятся все более заметными: усиливаются как политические нападки, так и случаи агрессии по отношению к украинцам в повседневной жизни. На этом фоне кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер опубликовала очередное провокационное видео, в котором показала портрет президента Украины Владимира Зеленского с дорисованными усами, похожими на усы Адольфа Гитлера, и озвучила антиукраинские заявления.

В видео Шрайбер вспоминает события Волынской трагедии и делает заявления, которые могут разжигать вражду по отношению к украинцам, в частности, она сравнивает современную Украину с нацистской Германией.

"Бандеровцы — это не герои, это позор для человечества. К сожалению, даже спустя столько лет мы так и не дождались извинений. Напротив, есть люди, которые в своей стране делают из них героев. Когда-то мы говорили, что ни один немец не будет плеваться нам в лицо. Сегодня то же самое делают бандеровцы", — сказала Шрайбер.

Она добавила, что поляки "никогда не простят" события, связанные с "Кровавым воскресеньем", и заявила: "Место прославляющих преступников людей — на мусорнике истории". На этих словах она смяла карикатуру и выбросила в мусорку.

Это не первая антиукраинская провокация Марианны Шрайбер. Ранее она начала свою кампанию за должность мэра Кракова со скандального видео, созданного с помощью искусственного интеллекта. В ролике она якобы снимает флаги Украины и Европейского Союза со здания краковской мэрии, а флаг ЕС выбрасывает в помойку.

"Когда я стану мэром Кракова, я уберу флаги Евросоюза и Украины из городских зданий. Остается только бело-красный флаг. В школы вернут кресты — символ нашей веры и идентичности. Конец покорности Брюсселю и чужой пропаганде. Краков будет польским", — говорилось в ролике.

Тогда главный редактор краковского новостного сайта Love Krakow Патрик Саламон отмечал, что Шрайбер — маргинальная фигура, использующая скандалы для привлечения внимания.

Кто такая Марианна Шрайбер

Марианна Шрайбер/ Источник: instagram.com/marysiaschreiber

Марианна Шрайбер — блоггер, модель, участница фрик-боев и политическая активистка, бывшая жена польского политика от партии "Право и справедливость" Лукаша Шрайбера, который в 2019 году был министром во втором правительстве Матеуша Моравецкого. Набрала контингент поклонников благодаря участию в телешоу ("Freak Fight" и ⁠"Top Model") и скандалам, например, атаковала огнетушителем экоактивистов. Она не сторонилась гомофобных высказываний, но затем изменила позицию и начала выступать против мигрантов. Очевидно, что сейчас она хочет заработать политические баллы на антиукраинских настроениях.

В настоящее время Краковом руководит назначенный премьером комиссар после того, в конце мая мэра Александра Мишальского отозвали с должности через референдум. Внеочередные выборы мэра Кракова пройдут 24 августа 2026 года.

Что сейчас происходит в Польше

В Польше наблюдается рост антиукраинских настроений, из-за которых уже произошло несколько атак. Они усиливаются из-за напряжения вокруг исторической памяти, в частности темы Волынской трагедии, и искусственно раздуваются многими политиками в Польше. Среди последствий нападения, в том числе на несовершеннолетних. В частности, в Бельско-Бялой мужчина словесно обижал девушек-подростков в автобусе из-за украинского происхождения, кричал "Spierdalaj na Ukrainę!" ("Спердаляй в Украину"), называл их проститутками и касался одной из девушек. Подросткам около 12 лет.

Gardzę takimi Polakami. Ruszanie dziecka tylko dlatego, że pochodzi z Ukrainy to totalne dno.

Zróbcie mu sławę w internecie. Niech ma to na co zasłużył. pic.twitter.com/fpxjSGxsJV — Mateusz Rybak (@mateusz_rybak1) July 12, 2026

"Мы следим за тем, что появляется в Интернете, и наткнулись на вышеупомянутую запись. В Бельско-Бялой нет и не будет места для ксенофобии", — сказал tvn24.pl заместитель комиссара Славомир Коцур, пресс-секретарь Главного управления полиции города, сообщив о начале расследования. Польские СМИ говорят, что это водитель городского транспортного предприятия и к нему будет применено дисциплинарное взыскание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина и Польша в июле могут войти в новый виток напряженности в отношениях, в том числе через годовщину Волынской трагедии.