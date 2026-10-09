Трамп и Путин договорились о российском дизеле: кто от этого выиграет и как отреагировал Зеленский

США выдают временную лицензию на продажу топлива, а российский фондовый рынок резко растет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень успешный" разговор с Владимиром Путиным. По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а позже – миллион тонн. В дальнейшем объемы могут вырасти еще на 3 миллиона тонн.

Трамп связал поставки дизеля со снижением цен

Трамп утверждает, что российское топливо вместе с контролем США над Ормузским проливом позволит рекордными темпами снизить цены на топливо в Америке и во всем мире.

По указанию президента Министерство финансов США немедленно выдает временную лицензию на поставку российского дизельного топлива на мировые рынки.

Российский фондовый рынок уже показывает рост

Андрей Коваленко раскритиковал решение Трампа

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Трамп пытается компенсировать последствия своих действий в Иране с помощью российского дизеля.

"Трамп провалился в Иране и теперь спасает свою задницу дизельным топливом международного преступника и убийцы Путина", – написал Андрей Коваленко.

Коваленко назвал положение президента США жалким. По его словам, Трамп пытается решить вопрос интересов страны, но одновременно демонстрирует ее слабость союзникам и конкурентам.

"С одной стороны, он решает вопрос интересов США, пытаясь точечно прикрыть кризис, который создал своими слабыми действиями. С другой – демонстрирует как союзникам, так и конкурентам, что США – слабые", – заявил Коваленко.

По мнению Коваленка, от ситуации выиграет Китай, а помощь Путина Трампу вряд ли была бескорыстной. На фоне сообщений о договоренностях президентов российский фондовый рынок резко растет.

"Китай очень счастлив сейчас. Пока что их стратегия полностью работает. Вряд ли Путин так помог Трампу просто так. Посмотрим", – написал глава ЦПД.

Реакция президента Украины

Зеленский уже отреагировал на ситуацию: "Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на ее уже нескольколетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую ​​договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса. Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостью. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате".

Президент также позже обратился к журналистам и добавил: "Нашу команду используют как ширму. И это точно не честно".

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп просил Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива.