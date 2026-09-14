Трамп пытается остановить удары по НПЗ России: атаки ВСУ достигли пика

Удары по российской нефтепереработке подрывают экономику врага и их способность вести войну

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного горючего. По его словам, украинские атаки вызывают рост цен на дизтопливо.

Об этом Трамп сказал журналистам. Это второе подобное заявление Трампа за короткое время. Накануне он сказал, что дефицит дизельного топлива возникает из-за ударов Киева по российским НПЗ, а цены растут не из-за войны на Ближнем Востоке, а из-за российско-украинской войны.

"Проблема, которая у меня есть с Украиной и РФ заключается в том, что с дизельным топливом сейчас большой рост цен. Значительная его часть поступает из России. И российские предприятия терпят удары со стороны Украины. И я попросил президента Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного горючего, НПЗ", — сказал президент США.

Трамп противоречит самому себе

Следует отметить, что в начале июля во время публичной части встречи с Зеленским американский лидер говорил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к завершению войны.

Удары по НПЗ существенно подрывают российскую экономику

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в ближайшие полтора года может потерять около трети своих довоенных мощностей по переработке нефти из-за украинских ударов по НПЗ и проблем с ремонтом оборудования. В то же время, санкции все больше усложняют восстановление российской нефтепереработки, пишет Bloomberg.

7 сентября Силы обороны поразили три НПЗ в РФ. Фото: Exilenova+

Украина атакует энергетическую инфраструктуру России, чтобы снизить ее способность перерабатывать и экспортировать нефть. Это сокращает доходы Кремля, которые используются для финансирования войны против Украины. В августе российские НПЗ подверглись не менее 22 атакам – это самый высокий месячный показатель с начала войны.

В МЭА констатировали, что военные возможности Украины улучшаются. В частности, растет эффективность ударов по российским НПЗ.

"Украинские силы используют несколько волн беспилотников для ударов по одному объекту, перегружая защитные сетки и системы противовоздушной обороны. Наведение ударов также, похоже, стало более точным", – говорится в отчете.

Свежие таки на российские НПЗ

В ночь на 13 сентября Силы обороны Украины атаковали дронами российские НПЗ. В российском городе Нижнекамск (Татарстан) прогремела серия взрывов. Под ударом оказалась промышленная зона и НПЗ.

"Танеко" (Нижнекамский НПЗ) – один из самых крупных современных нефтеперерабатывающих комплексов России. Его проектная мощность составляет более 16 миллионов тонн нефти в год.

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод НПЗ "Славянск-ЭКО". Славянский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов. России. Завод "Славянск-ЭКО" относится к крупнейшим экспортерам российских нефтепродуктов через порты Черного моря. Много горючего из этого НПЗ поставлялось во временно оккупированный Крым и другие временно оккупированные Россией территории на юге Украины.

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