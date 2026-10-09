Трамп і Путін домовилися про російський дизель: хто від цього виграє та як відреагував Зеленський

США видають тимчасову ліцензію на продаж пального, а російський фондовий ринок різко зростає

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Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "дуже успішну" розмову з Володимиром Путіним. За словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального, у листопаді – ще 500 тисяч тонн, а згодом – мільйон тонн. Надалі обсяги можуть зрости ще на 3 мільйони тонн.

Трамп пов’язав постачання дизеля зі зниженням цін

Трамп стверджує, що російське пальне разом із контролем США над Ормузькою протокою дасть змогу рекордними темпами знизити ціни на пальне в Америці та в усьому світі.

За вказівкою президента Міністерство фінансів США негайно видає тимчасову ліцензію на постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Російський фондовий ринок уже показує зростання

Андрій Коваленко розкритикував рішення Трампа

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Трамп намагається компенсувати наслідки своїх дій в Ірані за допомогою російського дизеля.

"Трамп провалився в Ірані і тепер рятує свою дупу дизельним паливом міжнародного злочинця і вбивці Путіна", – написав Олексій Коваленко.

Коваленко назвав становище президента США жалюгідним. За його словами, Трамп намагається розв’язати питання інтересів країни, але водночас показує її слабкість союзникам і конкурентам.

"З одного боку, він вирішує питання інтересів США, намагаючись точково прикрити кризу, яку створив своїми слабкими діями. З іншого – демонструє як союзникам, так і конкурентам, що США – слабкі", – заявив Коваленко.

На думку Коваленка, від ситуації виграє Китай, а допомога Путіна Трампу навряд чи була безкорисливою. На тлі повідомлень про домовленості президентів російський фондовий ринок різко зростає.

"Китай дуже щасливий зараз. Поки що їх стратегія цілком працює. Навряд Путін так допоміг Трампу за просто так. Подивимось", – написав голова ЦПД.

Реакція президента України

Зеленський вже відреагував на ситуацію: "Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах – це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі".

Президент також пізніше звернувся до журналістів та додав: "Нашу команду використовують як ширму. І це точно не чесно".

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп просив Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного пального.