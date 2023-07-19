Поздравления с днем рождения подруге! Прикольные пожелания в прозе, стихах и видеооткрытки
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Выберите смешное поздравление с днем рождения подруге, от которого она будет в восторге
Подруга — близкий человек, который не только поддержит в трудную минуту, но и сможет искренне порадоваться достижениям. Это человек, который будет рядом всегда. Поэтому не забудьте поздравить ее с днем рождения особенными словами.
В день рождения имениннице скажут очень много теплых слов. Чтобы выделиться из общей массы поздравителей и просто порадовать ее, подготовьте прикольное поздравление с днем рождения подруге. Такие пожелания подарят имениннице яркие эмоции и дополнительный повод улыбнуться. Смешные поздравления с днем рождения подруге точно запомнятся ей надолго.
Если вы столкнулись с проблемой в выборе слов, которые зарядят именинницу позитивом и поднимут ей настроение на целый день, предлагаем ознакомиться с подборкой "Телеграфа". Мы собрали прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе. Кроме того, вы сможете подобрать шуточное поздравление подруге в видео видеооткрытки. Вам останется только выбрать то, которое понравится больше всего, скопировать и отправить подруге в любом из мессенджеров.
Прикольные поздравления подруге своими словами
С днем рождения, подруга! Желаю быть дерзкой и отвязной💄, милой и прекрасной📿, чудной и интересной, мечтательной и удивительной, нежной и ласковой, снежной и буйной, смелой и дикой, таинственной и лучезарной💫, со своей изюминкой и со своим заскоком, в общем, будь самой необычной, разносторонней и потрясающей в этом мире💖.
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Настал твой день! Мажь ресницы тушью, губы − губнушкой💄, а щеки − маслом и начинай загадывать желания. А я желаю тебе, чтобы за все происходящее в жизни не приходилось платить, чтобы карма мгновенно накрывала твоих врагов, чтобы твои фантазии поскорее осуществились⭐️, и чтобы рядом всегда находился именно тот, кого ты хочешь видеть в данную минуту💖. Желаю сегодня отлично повеселиться, получить много разных подарков🎁, а то, что не подойдет по размеру тебе, тут же отдать своей лучшей подруге. С днем рождения! От самой лучшей подруги🎈.
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С днем рождения, моя подруга! 🎉Желаю, чтобы на твои уши не падала лапша, чтобы на твои мозги не капала совесть. Будь милой паинькой для своего заиньки🐇🐰, грозной тигрицей🐯 в клетке с врагом и подружкой-веселушкой в нашей компании🤩. Счастья тебе по самые помидоры и удачи на все случаи жизни!
С днем рождения, подруга — смешные пожелания в прозе
Дорогая моя, поздравляю тебя от всей души с днем рождения! Ура, ты на год ближе к пенсии! Уже не персик, но еще не курага. Ладно, шучу, на самом деле ты у меня самая потрясающая и восхитительная⭐️, ты и сама это знаешь. Обворожительная моя, я желаю тебе оставаться такой же лучезарной, обаятельной, красивой, очаровательной, женственной и просто волшебной💫. Пусть жизнь подстраивается под твои мечты и планы, пусть исполняются самые заветные желания, и пусть ты будешь самой счастливой в этом мире. Самого крепкого тебе здоровья, успехов во всех начинаниях, удачи, благополучия, настоящей любви💞, позитива и радости каждый день. Поздравляю!🥂🎂
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Подруженька, в твой день рождения🎂 я тебе пожелаю есть сколько хочешь, и не толстеть, мечтать сколько угодно, и чтоб не треснула губа, жить сладкой жизнью, и чтоб нигде ничего не слиплось, быть безумно счастливой и любимой💖, но не терять головы в важном деле🌺.
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Пускай ты на год постарела, пускай фигура уже не та, главное, чтобы душа все время пела, а пятая точка на месте не сидела🎉. Пускай никогда не гаснет огонь в глазах🤩, пожар в сердце и азарт в жизни. С днем рождения, моя стареющая, дряхлеющая, но по-прежнему прекрасная и любимая подружка!🎁
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Дорогая моя подружка, сегодня я хочу тебе пожелать вечного кайфа и драйва от жизни🌹. Пусть твой "прынц" не окажется конём педальным, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твоё счастье не будет ограничено временем🎉. Персик мой, желаю с каждым днём становиться всё сочней и наливней, всё вкусней и аппетитней. С днем рождения!🎁🎈🌹
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С днём рождения, подруга! 🎂💖 Пусть будет жизнь, как в сказке – уютной, сладкой и яркой! ✨💃 Много смеха, ярких дней, классных планов и идей! 🥳🎁 Оставайся такой же крутой и неповторимой! 😘🎊
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С днюхой, подружка! 🥳🍾 Желаю денег 💰 (много!), приключений 🌍 (крутых!), кайфовых эмоций 😍 (ежедневно!), много вкусняшек 🍕🍰 и идеальных дней! ✨ Ты космос! 🚀
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Солнышко, с днем рождения! ☀️🎂 Пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга 🌈, легкой, как облачко ☁️, и сладкой, как твой любимый торт! 🍰 Счастья, любви и исполнения желаний! 🎁✨
Прикольные поздравления с днем рождения лучшей подруге в стихах
С днём рождения🎉, красотка!
Пусть всё в жизни будет чётко:
Если смех — то до упаду,
И любовь 💞— с первого взгляда.
Кошелёк🏦 — большой и толстый,
А глаза — как в небе звёзды⭐️,
Целый мир в твоём активе:
Будь всегда на позитиве!🤩
***
С днем рождения, старушка!🌺
Вижу, что прошел годок,
Значит, праздник и пирушка
В твой рождения денек?
Я шучу, ведь ты красотка,
Молода и весела.
Так прекрасна и свободна,
Позитивна и свежа!🎉
Будь счастливой самой-самой,
Доброй, чуткой, озорной,
И любимой, и желанной,
И всегда самой собой!💞
***
Типа, с днюхою, подруга!
Пусть по жизни будет пруха,
Пусть в делах тебе фартит,
Пусть мотор не барахлит.
От горящих трехэтажек
И от пони на скаку
Я тебя, дружок бесстрашный,
Как-нибудь уберегу.
В остальном — как фишка ляжет,
Как пахан небесный скажет.
Ты сама не тормози,
И всё будет на мази.
Ты не кашляй, не болей,
"Колу" с холода не пей.
Море классных ништяков
И поменьше косяков!
Чтобы ты поднять смогла
Нереального бабла.
Пусть всё сложится на "пять".
Типа, будь счастливой, мать!
Ржачное поздравление с днем рождения подруге:
Ты сегодня стала старше
И старей еще на год.
Скоро станешь очень страшной
И большой, как бегемот.
Ты отъешь живот и ляжки,
И начнешь ходить пешком,
Потому что лифт не сможет
Совершить с тобой подъем.
Скоро будешь вся в морщинах,
Кремы кинешься скупать,
Но косметика не в силах
Будет всё это скрывать.
Но, конечно, ты ведь знаешь,
Я тебя люблю любой!
С днем рождения, дорогая!
***
Пусть ноги не растут от ушек,
И попка − тоже не орех,
А всё-таки, моя подруга,
Тебе скажу — ты лучше всех!
Ты рассмешить всегда умеешь
И человека поддержать,
И наорать ужасно громко,
И романтично флиртовать.
Тебе желаю в день рожденья
В квадрате счастья и любви,
И жить не только в шоколаде,
Добавь сгущенки и халвы!
Смешное поздравление подруге:
Желаю тебе я по жизни балдеть,
Есть, что захочешь, но не полнеть!
Цветов миллионы, любви океаны,
Мужчин самых лучших, эмоций фонтаны!
Подарков, как в сказке, волшебных и царских,
Курортов шикарных, конечно, швейцарских!
Духов обалденных, с ума чтоб сводили,
Любовники чтоб в рестораны водили!
Чтоб джинсы по швам у тебя не трещали,
Завистницы чтоб за спиною молчали!
Друзей самых классных и самых надежных,
Жизни чудесной, счастливой, роскошной!
***
Ты всегда живи балдея,
С каждым годом хорошея.
Всех желаний добивайся,
От проблем не загибайся.
Не толстей и не худей,
Но, конечно, молодей.
Всё имей, что по душе,
"Мазерати" в гараже.
На курорт — путевок пачку,
Бесконечную заначку,
Шубку, часики крутые,
Босоножки дорогие.
Сумочку "Шанель" и "Прада".
Что еще, подружка, надо?
Жениха, покруче чтоб,
И поклонников мешок!
***
Соли пуд за годы съели,
Дорогая, мы с тобой.
Слезы лили, песни пели,
Ты всегда была со мной.
С днем рождения поздравляю
И спешу тебе сказать:
Мне с такой подругой славной
По судьбе легко шагать.
Будь здорова и любима,
Счастье в жизни отыщи.
Солнце пусть всегда сияет
В островке твоей души.
***
Пусть в качели влезет попа
И во все штаны из шкафа,
Счастье мчит к тебе без стопа,
Без гаишников и штрафов!
Принц красивый под окошком
Пусть романсы распевает,
Денег целое лукошко
Настроенье поднимает!
Если отдых — только Бали,
А колечко — в изумруде,
И чтоб в жизни окружали
Замечательные люди!
***
Желаю смеха яркого,
Внимания вагон.
Пускай удача жаркая
Всегда будет с тобой!
В игривом настроении
Пусть длятся все года.
Подруга, с днем рождения!
Будь счастлива всегда!
Шуточное поздравление с днем рождения подруге — видеооткрытки
Прикольные картинки с днем рождения подруге
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения женщине.