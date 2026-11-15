Трампа хотят убить? Кто и как это может сделать и сколько раз на него уже покушались

Из-за угроз нескольких членов администрации США переселили на военные базы

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Иран планирует атаковать президента США Дональда Трампа, в том числе с помощью дронов со взрывчаткой, утверждают израильские и американские чиновники. В официальном отчёте США за сентябрь 2026 года перечислены три прежних покушения на Трампа, одно из них названо предполагаемым.

Об угрозе 14 ноября сообщила Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленных представителей Израиля и США. По их словам, "Моссад" по запросу американских спецслужб проверил информацию о планах напасть на Трампа и высокопоставленных членов его администрации, а затем передал разведданные ЦРУ.

Какую атаку описывают разведданные

Источники издания говорят о конкретных недавних угрозах, в том числе о применении начинённых взрывчаткой беспилотников. По их оценке, обычная личная охрана вряд ли сможет предотвратить такую атаку. Директор "Моссада" Роман Гофман находится в США. Там он встретился, в частности, с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Дональд Трамп

Трамп резко сократил выступления под открытым небом. На тех мероприятиях, которые всё же проходят, усиленную охрану дополняют специализированными системами нейтрализации дронов. Чиновники, которым угрожает опасность, тоже стали реже появляться на публичных мероприятиях на открытом воздухе.

Биллборд с угрозами, направленный против Трампа, на улицах Тегерана | Фото: EPA

По данным Fox News, которые приводит Israel Hayom, министра финансов Скотта Бессента перевезли из его дома в вашингтонском районе Джорджтаун на защищённую военную базу. Госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета также разместили на охраняемых военных объектах.

Скотта Бессента перевезли из дома в Джорджтауне на защищённую военную базу Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие три покушения перечислены в официальном отчёте

Счётная палата США в отчёте за сентябрь 2026 года перечисляет три эпизода: два покушения во время предвыборной кампании 2024 года и предполагаемое покушение на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в апреле 2026 года. Речь идёт только о случаях, упомянутых в документе, а не обо всех угрозах и раскрытых заговорах против Трампа.

Первое из этих нападений произошло в июле 2024 года на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Как напоминает Axios, 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки, ранил Трампа в правое ухо и убил одного из участников митинга. Снайпер Секретной службы застрелил нападавшего.

В сентябре 2024 года Райана Уэсли Раута заметили с винтовкой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. В это время Трамп играл на поле. Агент Секретной службы выстрелил в Раута. Тот скрылся, но его задержали. По данным Axios, он отбывает пожизненное заключение.

Покушение на Трампа в сентябре 2024

Третий эпизод произошёл в апреле 2026 года: Коулу Аллену предъявили обвинение в попытке убить президента после вооружённого вторжения на ежегодный ужин журналистов в Вашингтоне. В отчёте Счётной палаты этот случай назван предполагаемым покушением.

Какие иранские заговоры раскрывали раньше

Отдельно от этих нападений американские правоохранители раскрыли план по найму убийц. Министерство юстиции США сообщило, что суд признал виновным Асифа Мерчанта – оперативника иранского Корпуса стражей исламской революции. В 2024 году он приехал в США, чтобы организовать политические убийства. По его собственным показаниям, он понимал, что целью должен стать Трамп.

В июне 2024 года Мерчант передал 5000 долларов аванса предполагаемым наёмникам. На деле они оказались сотрудниками правоохранительных органов под прикрытием. Мерчанта задержали 12 июля 2024 года, перед выездом из страны.

"Этот человек прибыл на американскую землю, надеясь убить президента Трампа, – вместо этого он столкнулся с мощью американских правоохранительных органов", – заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.

Прежние предупреждения Израиля подтверждались в разной степени. 13 августа 2026 года Reuters сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что разведка США не смогла независимо подтвердить ряд сведений, переданных Израилем. Они касались возможных атак снайпера, нападения с ножом на массовом мероприятии и удара переносной ракетой по президентскому самолёту во время поездки в Турцию.

Как сообщал "Телеграф", кадры появления Дональда Трампа в Белом доме 4 ноября привлекли внимание на фоне обсуждений его здоровья из-за состояния президента. В том материале говорилось о медицинских опасениях вокруг Трампа, но сведения о планах нападения на него не подтверждались.