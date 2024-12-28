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Поздравляю, дорогая моя! Пожелания с днем рождения крестной маме на украинском

Автор
Наталья Граковская
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Трогательные пожелания для крестной мамы
Трогательные пожелания для крестной мамы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Крестная мама заслуживает лучших слов и теплых пожеланий

Крестная мама – это особенный человек в жизни каждого из нас. Она не просто второй наставник или второе материнское сердце, но еще и пример доброты, поддержки и безусловной любви.

День рождения крестной – прекрасный повод напомнить ей, насколько она дорога и важна. Поздравление, сказанное своими словами и от души, способно вызвать слезы радости и оставить теплый след в сердце.

"Телеграф" подготовил подборку трогательных поздравлений на украинском, которые помогут выразить все ваши чувства к крестной маме.

Поздравления с днем рождения крестной маме своими словами, до слез

🎉 Хресна мамо, вітаю з днем народження! Дякую за твою любов, турботу і теплоту. Ти для мене – друга мама і найкращий друг. Бажаю тобі здоров'я, радості й багато щасливих моментів у житті! 💖

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🌟 Дорога хресна, вітаю тебе з твоїм днем! Ти – ангел-охоронець моєї душі, і я дуже ціную, що ти є в моєму житті. Бажаю щастя, яке ніколи не покине твоє серце! 💫

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🌹 Моя улюблена хресна мамо, нехай твоє життя буде схожим на казку, де збуваються всі мрії. Я дякую Богу за тебе й бажаю, щоб ти завжди була щасливою! 🤗

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💐 Дорога хресна мамо, вітаю з днем народження! Ти завжди поруч, коли я потребую тепла і підтримки. Дякую за все, що ти для мене робиш. Нехай твоє серце завжди буде зігріте любов’ю! 💖

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🌷 Хресна мамо, ти для мене – приклад справжньої жіночності й доброти. Вітаю з твоїм днем й бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, світла і тепла. ❤️

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🌟 Найдорожча хресна мамо, з днем народження! Твоя любов і мудрість завжди допомагають мені в житті. Нехай Бог благословить тебе на довгі й щасливі роки. 🙏

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🌺 Хресна мамо, вітаю! Ти для мене – найкраща наставниця й друга мама. Бажаю, щоб твоє серце завжди співало від щастя! 💓

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💐 Дорога хресна, ти завжди знаходиш потрібні слова й підтримуєш у важкі моменти. З Днем народження та Днем матері! Ти – найкраща! 💕

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🌷 Хресна мамо, твоє серце завжди відкрите для любові й турботи. Дякую за все й бажаю щастя й радості на кожному кроці! ❤️

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🌟 Моя хресна, ти – найкращий подарунок у моєму житті. Нехай твої дні будуть наповнені світлом і теплом. Зі святом! 💝

Стихи-поздравления с днем рождения для крестной мамы на украинском

***

Хресна мамо, мила й добра,

Хай життя твоє – як казка,

Щоб цвіло, мов сад весняний,

Щастя лилось в кожну ласку.

Бажаю миру і тепла,

Щоб доля радість принесла!

***

З Днем народження, хресна моя,

Тобі бажаю лиш добра!

Нехай зірки тобі сяють,

Ангели в житті палають.

Будь здорова й усміхайся,

І життям лиш насолоджуйся!

***

Ти як сонце у моєму житті,

Хресна мамо, ти – моя опора.

Хай всі мрії твої збудуться вмить,

А доля буде щедра й прозора.

Здоров'я, щастя, світла й любові,

Хай кожен день буде казковий!

***

Хресна, з святом! Нехай з неба

Зірка щастя світить тобі.

Хай здійсниться все, що треба,

Хай пройдуть всі дні в добрі.

Дякую за мудрість й ласку,

Хай життя дарує казку!

***

Моя хресна – ангел світлий,

З Днем народження вітаю!

Хай завжди в житті все квітне,

Долі легкої бажаю.

Теплих днів і довгих років,

Щоб удача поруч кроком!

Ранее "Телеграф" делился подборкой теплых пожеланий с днем рождения бабушке.

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#Пожелания #Привітання #С Днем рождения