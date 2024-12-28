Поздравляю, дорогая моя! Пожелания с днем рождения крестной маме на украинском
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Крестная мама заслуживает лучших слов и теплых пожеланий
Крестная мама – это особенный человек в жизни каждого из нас. Она не просто второй наставник или второе материнское сердце, но еще и пример доброты, поддержки и безусловной любви.
День рождения крестной – прекрасный повод напомнить ей, насколько она дорога и важна. Поздравление, сказанное своими словами и от души, способно вызвать слезы радости и оставить теплый след в сердце.
"Телеграф" подготовил подборку трогательных поздравлений на украинском, которые помогут выразить все ваши чувства к крестной маме.
Поздравления с днем рождения крестной маме своими словами, до слез
🎉 Хресна мамо, вітаю з днем народження! Дякую за твою любов, турботу і теплоту. Ти для мене – друга мама і найкращий друг. Бажаю тобі здоров'я, радості й багато щасливих моментів у житті! 💖
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🌟 Дорога хресна, вітаю тебе з твоїм днем! Ти – ангел-охоронець моєї душі, і я дуже ціную, що ти є в моєму житті. Бажаю щастя, яке ніколи не покине твоє серце! 💫
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🌹 Моя улюблена хресна мамо, нехай твоє життя буде схожим на казку, де збуваються всі мрії. Я дякую Богу за тебе й бажаю, щоб ти завжди була щасливою! 🤗
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💐 Дорога хресна мамо, вітаю з днем народження! Ти завжди поруч, коли я потребую тепла і підтримки. Дякую за все, що ти для мене робиш. Нехай твоє серце завжди буде зігріте любов’ю! 💖
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🌷 Хресна мамо, ти для мене – приклад справжньої жіночності й доброти. Вітаю з твоїм днем й бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, світла і тепла. ❤️
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🌟 Найдорожча хресна мамо, з днем народження! Твоя любов і мудрість завжди допомагають мені в житті. Нехай Бог благословить тебе на довгі й щасливі роки. 🙏
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🌺 Хресна мамо, вітаю! Ти для мене – найкраща наставниця й друга мама. Бажаю, щоб твоє серце завжди співало від щастя! 💓
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💐 Дорога хресна, ти завжди знаходиш потрібні слова й підтримуєш у важкі моменти. З Днем народження та Днем матері! Ти – найкраща! 💕
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🌷 Хресна мамо, твоє серце завжди відкрите для любові й турботи. Дякую за все й бажаю щастя й радості на кожному кроці! ❤️
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🌟 Моя хресна, ти – найкращий подарунок у моєму житті. Нехай твої дні будуть наповнені світлом і теплом. Зі святом! 💝
Стихи-поздравления с днем рождения для крестной мамы на украинском
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Хресна мамо, мила й добра,
Хай життя твоє – як казка,
Щоб цвіло, мов сад весняний,
Щастя лилось в кожну ласку.
Бажаю миру і тепла,
Щоб доля радість принесла!
***
З Днем народження, хресна моя,
Тобі бажаю лиш добра!
Нехай зірки тобі сяють,
Ангели в житті палають.
Будь здорова й усміхайся,
І життям лиш насолоджуйся!
***
Ти як сонце у моєму житті,
Хресна мамо, ти – моя опора.
Хай всі мрії твої збудуться вмить,
А доля буде щедра й прозора.
Здоров'я, щастя, світла й любові,
Хай кожен день буде казковий!
***
Хресна, з святом! Нехай з неба
Зірка щастя світить тобі.
Хай здійсниться все, що треба,
Хай пройдуть всі дні в добрі.
Дякую за мудрість й ласку,
Хай життя дарує казку!
***
Моя хресна – ангел світлий,
З Днем народження вітаю!
Хай завжди в житті все квітне,
Долі легкої бажаю.
Теплих днів і довгих років,
Щоб удача поруч кроком!
Ранее "Телеграф" делился подборкой теплых пожеланий с днем рождения бабушке.