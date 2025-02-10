Нардеп, пятый президент Украины Петр Порошенко во время работы в должности министра иностранных дел договаривался с руководством РФ о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом пишет издание "Закон и Бизнес", публикуя видео совместной пресс-конференции Порошенко с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в 2009 году.

"Я хотел бы задекларировать вполне ответственно: Киев, как и Москва, не стремится к пересмотру базовых договоренностей по Черноморскому флоту", – процитировало Порошенко издание.

По информации авторов издания, в 2009–2010 годах Порошенко неоднократно поступали доклады от СБУ, ГУР МО, Минобороны о проведении подрывной деятельности ЧФ РФ против Украины, но он не принял меры по ее прекращению и в интервью уверял в выгодности для Украины подписания Харьковских соглашений.

"Закон и Бизнес" отмечает, что слова Порошенко во время пресс-конференции противоречат решению СНБОУ 2008 года о мерах по обеспечению развития Украины как морского государства. Оно предусматривало подготовку прекращения с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота РФ.