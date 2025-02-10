Порошенко 2009 року обіцяв не переглядати угоди щодо Чорноморського флоту РФ усупереч рішенню РНБО – ЗМІ

Нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко за часів роботи на посаді міністра закордонних справ домовлявся з керівництвом РФ про продовження перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. Про це пише видання "Закон і Бізнес", публікуючи відео спільної пресконференції Порошенка з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 2009 року.

"Я хотів би задекларувати цілком відповідально: Київ, як і Москва, не прагне перегляду базових домовленостей щодо Чорноморського флоту", – процитувало Порошенка видання.

За інформацією авторів видання, у 2009–2010 роках Порошенку неодноразово надходили доповіді від СБУ, ГУР МО, Міноборони про проведення підривної діяльності ЧФ РФ проти України, але він не вжив заходів для її припинення, і в інтерв'ю запевняв у вигідності для України підписання Харківських угод.

"Закон і Бізнес" зазначає, що слова Порошенка під час пресконференції суперечать рішенню РНБОУ 2008 року про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави. Воно передбачало підготовку припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту РФ.