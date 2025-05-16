Предприниматель Олег Митрохин обратился в СБУ из-за "Джокера"

Основатель группы компаний МІК Олег Митрохин подал в Службу безопасности Украины официальное заявление о совершении преступления, связанного с деятельностью Telegram-каналов "Джокер" и "Absolution Leaks". Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Митрохин утверждает, что на протяжении пяти месяцев его компания и партнёрские оборонные предприятия подвергаются дискредитационной информационной кампании. В заявлении, зарегистрированном 14 мая, бизнесмен отмечает: указанные каналы целенаправленно публиковали чувствительную оборонную информацию и занимались шантажом украинских производителей.

Предприниматель называет администратором ресурсов гражданина Украины Романа Кравца и ссылается на журналистское расследование "Громадського". Среди возможных преступлений он перечисляет статьи 330, 422, 114-1, 114-2, 182 и 206 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за разглашение государственной тайны, препятствование работе ВСУ и шантаж.

По его словам, публикация адресов и номенклатуры оборонных предприятий создаёт прямые цели для ракетных ударов России.

Митрохин убеждён, что государство должно рассматривать защиту оборонных предприятий от информационных атак как часть стратегической коммуникации и контрразведки. Он выразил уверенность, что "для каждого Джокера существует реальная ответственность перед Законом Украины".

СБУ пока официально не прокомментировала обращение.

Справка. Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК, ведущего украинского производителя спецодежды для различных отраслей, включая промышленность, строительство и сферу безопасности.