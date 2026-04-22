Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, — начальник ГСУ СБУ Швец

По делу о бракованных минах для ВСУ завершено расследование.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.НЕТ.

"Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП НПО Павлоградский химический завод и его заместителя направлен в суд для рассмотрения.

В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысячи непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных выстрелов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных выстрелов в количестве почти 133 тыс., и этим нанесли ущерб государству в размере 3,3 миллиарда гривен", — рассказал он.

По словам Швеца, также установлено, что кроме прочего, некачественная и несвоевременная поставка минометных выстрелов произошла с целью препятствования законной деятельности ВСУ.

"Согласно проведенной судебной экспертизе, использование указанных порохов привело к нестабильной работе порохового заряда в целом, и как следствие — невозможности использования минометных выстрелов по назначению в ВСУ.

Фактически, осознавая пропущенные сроки поставки первых партий мин в пользу ВСУ, в августе 2024 года генеральный директор и его заместитель подделали приказ по предприятию относительно остановки производства якобы из-за его повреждения в результате ракетно-дроновых ударов страны-агрессора, что не соответствовало действительности. В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и пролонгации срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что в свою очередь позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", — пояснил он.

Также следствие проверяет версию корыстного мотива совершения уголовного преступления.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок производства компании США в компании резидента Великобритании", — добавил Швец.

В ходе расследования производства следователями изъято 480 шт. 120-миллиметровых выстрелов и 70 шт. 82-миллиметровых минометных выстрелов, которые в дальнейшем направлены на проведение экспертного исследования.

"Возвращенные после экспертизы минометные выстрелы признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение. Решение о судьбе указанных вещественных доказательств будет принято судом при оглашении приговора по делу.

При этом КСЛ ВСУ 20 ноября 2024 года вынесено распоряжение о запрете выдачи оставшихся в армии 82 минометных выстрелов, а 23 ноября 2024 года – о запрете выдачи 120 минометных выстрелов, оставшихся в армии.

В дальнейшем указанная продукция направлена производителю для проведения рекламации", — подытожил руководитель ГСУ СБУ.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько. Также суд заключил под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.