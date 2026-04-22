Павлоградський хімзавод умисно поставив понад 233 тис. бракованих мін, — начальник ГСУ СБУ Швець

У справі про браковані міни для ЗСУ завершено розслідування.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП НВО Павлоградський хімічний завод та його заступника скеровано до суду для розгляду.

Під час розслідування кримінального провадження за фактом протидії законній діяльності ЗСУ встановлено, що вони умисно здійснили поставку понад 233 тисяч непридатних до використання мін. Зокрема, 82-міліметрових мінометних пострілів у кількості 100 тис. та 120-міліметрових мінометних пострілів у кількості майже 133 тис., і цим завдали збитків державі у розмірі 3,3 мільярда гривень", — розповів він.

За словами Швеця, також встановлено, що окрім іншого, неякісне та несвоєчасне постачання мінометних пострілів відбулось з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

"Згідно з проведеною судовою експертизою, використання зазначених порохів призвело до нестабільної роботи порохового заряду в цілому, та як наслідок — неможливості використання мінометних пострілів за призначенням у ЗСУ.

Фактично, усвідомлюючи пропущені строки поставки перших партій мін на користь ЗСУ, у серпні 2024 року генеральний директор і його заступник підробили наказ по підприємству щодо зупинки виробництва нібито через його пошкодження в результаті ракетно-дронових ударів країни-агресора, що не відповідало дійсності. У подальшому фігуранти використали підроблений наказ для отримання довідок ТПП України та пролонгації строку дії державних договорів, укладених з ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", що своєю чергою дозволило ДП НВО "ПХЗ" уникнути нарахування штрафних санкцій по державних контрактах", — пояснив він.

Також слідство перевіряє версію корисливого мотиву вчинення кримінального правопорушення.

"Наразі проводиться досудове розслідування за фактом можливого завищення закупівельної вартості порохів окремих марок виробництва компанії США у компанії резидента Великої Британії", — додав Швець.

Під час розслідування провадження слідчими вилучено 480 шт. 120-міліметрових пострілів та 70 шт. 82-міліметрових мінометних пострілів, які в подальшому скеровані для проведення експертного дослідження.

"Повернуті після експертизи мінометні постріли визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання. Рішення щодо долі вказаних речових доказів буде прийнято судом при проголошенні вироку у справі.

При цьому, КСЛ ЗСУ 20 листопада 2024 року винесено розпорядження про заборону видачі 82 мінометних пострілів, які залишились у війську, а 23 листопада 2024 року – про заборону видачі 120 мінометних пострілів, які залишились у війську.

В подальшому вказана продукція скерована до виробника для проведення рекламації", — підсумував керівник ГСУ СБУ.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.