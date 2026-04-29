Доходы "Укрзализныци" от продаж металлолома уже превысили прошлогодние, — нардеп

В январе—апреле 2026 года "Укрзализныця" получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год, сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Усилия правительства по наведению порядка на рынке металлолома дают результат. Один из них — "Укрзализныця" наконец-то наращивает собственные доходы от продажи этого сырья. За 4 месяца 2026 года она получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год. В частности, по состоянию на 28 апреля УЗ реализовала 69,7 тыс. т металлолома на общую сумму 439,9 млн грн. Это соответственно на 16,7% и на 10% превышает годовые показатели 2025 года», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 100% проданного металлолома приобретены для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях, а полученные средства "Укрзализныця" направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что рост продажи лома "Укрзализныцей" произошел под действием двух факторов. "Во-первых, правительство ввело нулевую экспортную квоту на лом. Это устранило любую неопределенность относительно государственной политики на рынке этого сырья и прекратило спекуляции трейдеров. В прошлом году, когда лом массово экспортировали, УЗ не выполнила план реализации и не получила запланированные средства. В этом году — продает и получает", — подчеркнул он.

"Во-вторых, руководство "Укрзализныци" начало наводить порядок в аукционах. Они стали более прозрачными и понятными. Также прекратилась абсурдная для железной дороги политика отгрузки металлолома автомобилями — УЗ вернулась к отгрузке железнодорожными вагонами. Это не только понятно для покупателей, но и выгодно для УЗ, потому что грузовой тариф является доходом железной дороги", — констатировал нардеп.

По словам Дмитрия Кисилевского, продажа металлолома — важный резерв для улучшения финансового состояния УЗ и одновременно запуск производственных цепей металлургов, которые в свою очередь будут создавать дополнительный грузопоток. "Ограничение вывоза сырья и его направление на нужды перерабатывающей промышленности — здравый смысл и важный приоритет политики развития украинских производителей Сделано в Украине", — написал заместитель главы комитета Рады по экономическому развитию.