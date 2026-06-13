Кремлю будет туго. Какие новые санкции ударят сильнее всего по России

Они должны ослабить экономику и военно-промышленный комплекс

Новый 21 пакет санкций против России предусматривает сокрушительные удары по российской экономике. Ведь многие ограничения накладываются на банки и не только.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный дипломат и политик Роман Бессмертный. Подробнее читайте в материале "Путин будет воевать до одного момента, – Бессмертный о переговорах, Абрамовиче в Киеве и письме Зеленского".

По словам политика, 21-й пакет санкций имеет две сокрушительные позиции. Первая — удар по банковской системе, потому что к санкциям приобщаются еще 30 банков, которые лишаются возможности использовать SWIFT. Вторая позиция – удар по криптовалютам.

"Находясь в очень затруднительной ситуации, Россия все время злоупотребляла конвертацией криптовалюты на национальные валюты и резервную валюту мира. И было понятно, что рано или поздно это увидят. Я уже не говорю о диверсионной сфере, которая действовала на основе того, что рассчитывались с диверсантами именно крупным планом. Эти решения важны в масштабном плане, потому что то же делали крупные корпорации, занимавшиеся покупкой, продажей российских углеводородов. Поэтому в этом заинтересованы как европейцы, так и США", — говорит Бессмертный.

Дипломат объясняет, что при принятии совместных решений возникнет достаточно серьезное давление. Эти санкции не будут сразу смертельными для экономики России, но они нанесут серьезный удар по способности финансировать военно-промышленный комплекс, гибридные операции в Европе и мире и рекрутирование диверсантов, разведчиков.

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