Эта программа стиральной машины считается худшей: не экономит, а разоряет

Популярный режим стиралки делает стирку дороже и портит технику

Принято считать, что программа короткой стирки экономит время и меньше расходует воду и электроэнергию. Но на практике быстрый цикл оказывается самым невыгодным режимом из всех доступных. И дело не только в качестве стирки.

Об этом написали в The Westside Journal. Специалисты называют привычку запускать быструю стирку одной из самых распространенных и самых дорогостоящих ошибок.

Почему быстрая стирка — это не экономия

Стиральные машины разработаны так, чтобы каждый стандартный цикл обеспечивал оптимальный баланс температуры, объема воды и продолжительности отжима. Быстрый режим просто обходит большинство этих настроек. В результате машина использует больше воды и электроэнергии, а вещи при этом стираются хуже.

Есть и еще один нюанс. Чаще всего быстрый цикл запускают именно тогда, когда нужно постирать всего пару вещей. В таком случае барабан остается наполовину пуст. Стиральная машина с маленькой, несбалансированной загрузкой работает с большей нагрузкой на двигатель, при этом расход воды на каждую выстиранную вещь значительно возрастает.

Какой режим выбрать вместо быстрого

Лучшей альтернативой считается режим ECO. Он есть практически на каждой современной стиральной машине, и разработан именно для того, чтобы минимизировать расход и воды, и электроэнергии одновременно.

Режим ECO работает иначе, чем стандартные программы. Он снижает температуру стирки и использует встроенные датчики, чтобы определить размер загрузки и автоматически отрегулировать количество необходимой воды. Чтобы компенсировать более низкую температуру, цикл длится дольше — от 90 минут до трех часов.

Стиральная машина. Фото freepik.com

Как сэкономить и продлить жизнь стиралки

Выбор правильного цикла — лишь часть решения. Есть несколько простых правил, которые существенно влияют на расход ресурсов и состояние техники.

Запускать машину с полупустым барабаном — значит впустую тратить воду и электричество. Старайтесь наполнять барабан близко к рекомендуемому максимуму перед каждым циклом.

Избыток порошка или геля не делает одежду чище. Он создает лишнюю пену, заставляет двигатель работать интенсивнее и со временем разрушает уплотнения, засоряет фильтры и сокращает срок службы машины.

Слишком большое количество ополаскивателя оставляет следы на ткани и в барабане, снижает впитываемость материала и в перспективе создает проблемы с обслуживанием техники. Здесь принцип "чем меньше, тем лучше" работает в полной мере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что классические бельевые веревки на балконе уступают место портативным сушилкам, которые занимают меньше места и быстрее высушивают вещи.