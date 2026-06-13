Стрельба, землетрясение и ограбление: фавориту тотально не везет на ЧМ-2026

Львов как будто прокляли

Сборная Англии столкнулась с серией неудач на чемпионате мира по футболу-2026. А команда еще даже не играла.

Что нужно знать

Сборную Англии обокрали на ЧМ-2026

Перед этим с командой происходили и другие неприятности

Англичане стартуют на Мундиале матчем против Хорватии

На протяжении недели с Тремя Львами постоянно происходят неприятности. Последней каплей стало дерзкое ограбление, сообщает dailymail.

Из фургона англичан были украдены бутсы, принадлежащие главным звездам, а также официальные мячи для турнира и ключевое тренировочное снаряжение. Примечательно, что воры оставили англичанам 1 мяч. По информации skysports, полиция задержала 2 подозреваемых. Большая часть экипировки уже найдена.

Отметим, в прошлую субботу, вблизи базы англичан в Канзас-Сити произошла массовая стрельба. Было ранено 9 человек.

Кроме того, английская команда, находясь во Флориде, ощутила последствия землетрясения (магнитуда 6,1) с эпицентром у побережья Кубы. Это было самое сильное землетрясение в регионе с 1880 года. Подземные толчки не причинили серьезного ущерба и не привели к травмам, хотя здания и сотрясались.

Сборная Англии — одна из главных фавориток ЧМ-2026. Команда стартует на Мундиале 17 июня матчем против Хорватии. Также на групповой стадии англичане сыграют против Ганы и Панамы.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.