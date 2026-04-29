Цьогорічні доходи "Укрзалізниці" від продажів металобрухту вже перевищили тогорічні, — нардеп

В січні—квітні 2026 року "Укрзалізниця" отримала від продажу брухту чорних металів більше доходів, ніж за весь 2025 рік, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Зусилля уряду щодо наведення порядку на ринку брухту дають результат. Один з них – "Укрзалізниця" нарешті нарощує власні доходи від продажу цієї сировини. За 4 місяці 2026 року вона отримала від продажу брухту чорних металів більше доходів, ніж за весь 2025 рік. Зокрема, станом на 28 квітня УЗ реалізувала 69,7 тис. т металобрухту на загальну суму 439,9 млн грн. Це відповідно на 16,7% та на 10% перевищує річні показники 2025 року", — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, 100% проданого брухту придбані для потреб внутрішньої переробки на металургійних і ливарних підприємствах, а отримані кошти "Укрзалізниця" спрямовує на оновлення рухомого складу та покращення фінансового стану.

Дмитро Кисилевський також відмітив, що зростання продажу брухту "Укрзалізницею" відбулось під дією двох чинників. "По-перше, уряд запровадив нульову експортну квоту на брухт. Це усунуло будь-яку невизначеність щодо державної політики на ринку цієї сировини і припинило спекуляції трейдерів. Минулого року, коли брухт масово експортували, УЗ не виконала план реалізації і не отримала заплановані кошти. Цього року — продає і отримує", — підкреслив він.

"По-друге, керівництво "Укрзалізниці" почало наводити лад в аукціонах. Вони стали більш прозорими і зрозумілими. Також припинилась абсурдна для залізниці політика відвантаження брухту автомобілями — УЗ повернулась до відвантаження залізничними вагонами. Це є не лише зрозумілим для покупців, але й вигідним для УЗ, адже вантажний тариф є доходом залізниці", — констатував нардеп.

За словами Дмитра Кисилевського, продаж брухту — важливий резерв для поліпшення фінансового стану УЗ і одночасно запуск виробничих ланцюгів металургів, які своєю чергою створюватимуть додатковий вантажопотік. "Обмеження вивезення сировини та її спрямування на потреби переробної промисловості — здоровий глузд і важливий пріоритет політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні", — написав заступник голови комітету Ради з питань економічного розвитку.