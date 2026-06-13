Встреча Трампа и Усика наделала шума. Как ее оценивают в Украине

Украинский спортсмен также приглашен на День рождения главы Белого дома

Встреча украинского боксера Александра Усика с президентом США Дональдом Трампом вызвала множество обсуждений по поводу начала политической карьеры спортсмена и цели визита в Вашингтон. "Телеграф" собрал реакции журналистов и политологов.

Усик начинает строить политическую карьеру?

Украинский журналист Сергей Руденко пишет: "Четыре месяца назад Усик в интервью Беднякову заявил, что в будущем хочет поработать на государство, однако не намерен занимать должность ниже президентского уровня. 12 июня 2026 Усика в Овальном кабинете принял Трамп. Самое печальное, что сам Усик уже поверил, что может стать президентом Украины".

Руденко о встрече Трампа и Усика

В то же время журналист Андрей Боечко убежден, что встреча Усика с Трампом может стать основой для начала карьеры боксера. У него есть неплохие шансы как у кандидата в президенты, парламент или мэра столицы.

"В президентстве пока шансов не вижу, но встреча с Трампом в Вашингтоне — неплохой старт. Трамп откровенно не любит Зеленского, и показательно вежливо принимает Усика — это уже знак. А вдруг сегодня еще и расскажет об этой встрече и что-то там "ляпнет"!" — пишет Боечко.

Встреча Трампа и Усика

По его мнению, среди преимуществ Усика не только слава на мировой арене, но и то, что он не связан с коррупционными или политическими скандалами. Однако есть и высказывания о русской церкви и Крыме, которые при необходимости могут исправить.

Боечко о встрече Трампа и Усика

Волонтер, общественный деятель Мария Барабаш добавила: "Это хорошие новости для Украины и важный сигнал для всех украинцев, потому что это лучшее привлечение внимания к Украине и геноцидной войне Путина в нашей стране. Трамп очень любит победителей и особенно победителей с мировой славой и именем".

Барабаш о встрече Трампа и Усика

Кроме того, экс-нардеп, бывший советник главы Министерства внутренних дел и писатель Вадим Денисенко считает, что у Усика есть шансы пойти в политику. Ведь его уровень поддержки и доверие достаточно неплохой, что позволит пройти в парламент или составить конкуренцию на выборах мэра столицы.

"Что бы там ни говорил Усик, но он начал политическую игру. И вероятность его появления на предстоящих выборах относительно высокая", — говорит экс-нардеп.

Почему встреча Усика и Трампа не имеет политического будущего

Украинский политик и блогер Виталий Чепинога отметил: "Александр Усик встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Я думаю, именно с Усиком Трамп и подписал договор о прекращении войны в Иране и открытии Ормузского пролива. А Усик просто свой пояс искал".

Чепинога о встрече Трампа и Усика

В то же время журналистка Юлия Забелина убеждена, что хотя встреча боксера и президента позитивна для Украины, но у нее нет политической подоплеки или дальнейшего развития.

"Здесь не стоит искать какого-то одного лоббиста в Украине для этого всего. Визит этот — это личная инициатива боксера и его команды. На фоне почти отсутствия коммуникации на государственном уровне между Украиной и США (да, мы снова в этой точке, Виткофф и Кушнер, и работа посольства это другое) эта встреча хорошая история, правда, не все в украинских властях будут рады", — пишет журналистка.

Забелина о встрече Трампа и Усика

Член правления Центра конституционного моделирования, общественный деятель Руслан Рохов убежден, что встреча Трампа и Усика не является политической, однако она точно привлекло внимание США к Украине.

"Учитывая предыдущий опыт и положительное личное восприятие Трампом украинского боксера, Александр стал ледоколом украинской народной дипломатии. Ряд людей занимались организацией этого визита, чтобы вернуть Украину в фокус внимания Белого дома. В прошлый вторник мне сообщили, что именно с такой целью группа наших друзей помогает этой встрече состояться. Из фото похоже, что по крайней мере с одним украинцем Трамп встречается с удовольствием. На это способна только мировая слава", — написал деятель.

Рохов о встрече Трампа и Усика

Какие шансы Усика в политике

Как рассказывал "Телеграф" в материале, фактически у Усика неплохой рейтинг. Это же подтверждал и политолог Петр Олещук.

"Популярность в какой-то другой сфере — это всегда плюс в политике, ведь это снижает порог вхождения. Банально не нужно тратить время на то, чтобы объяснить, кто это такой", — говорил он.

При этом в рейтингах Усик выходит почти на первые позиции. Согласно опросу компании Socis, проведенному с 12 по 18 марта, Усику доверяют 37,2% украинцев, большие проценты только у Зеленского и Залужного. А вот согласно исследованию международной компании Ipsos, рейтинг доверия к Усику вообще составил 56%. Больше только у Залужного – 63%.

При этом политолог Игорь Рейтерович говорит: "Эта история будет очень сильно отличаться от истории Зеленского и даже Кличко из-за того, что значительная часть граждан уже поняла, что собой представляет такая история. Те же военные будут иметь гораздо больше шансов из-за того, что они защищали страну и имеют управленческие способности. А вот по Усику есть вопросы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто по комплекции тела больше: Трамп или Усик.