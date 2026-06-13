Мостопад продолжается. Оккупанты в Крыму жалуются на новые атаки

Движение на некоторые направления затруднено

В ночь на 13 июня в Херсонской области были в очередной раз атакованы мосты в направлении Чонгара. В настоящее время движение в Крым и Джанкой перекрыто.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Херсонской области", назначенный оккупантами, Владимир Сальдо. По его словам, силам ПВО якобы удалось ночью сбить 25 ударных БПЛА.

"Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", — говорится в сообщении.

Чонгарский мост после атаки

Армянск и Чонгар на карте

Также Сальдо говорит, что были зафиксированы удары по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелой. Движение транспорта в настоящее время затруднено. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко добавил, что в Чонгаре во время атаки на 13 июня был атакован железнодорожный мост, а в Геническе — мост Геническ-Стрелково.

Гениченск и Стрелковое на карте

Заметим, эти удары по мостам оккупантов не первые в июне 2026. Ведь всего за несколько дней было атаковано немало важных переправ. При этом ВСУ официально не подтверждали операции с мостами оккупантов.

Какие мосты атаковали в июне:

Чонгарский мост — был атакован 7 и 9 июня. Были зафиксированы значительные повреждения мостового полотна и временно перекрыто движение. Также есть данные об атаке 13 июня.

Чонгарский мост на карте

Мосты через Северо-Крымский канал в районах Преображенка и Мирное. Их атаковали в ночь на 11 июня.

Автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск тоже атаковали 11 июня.

Мост в районе Ставки оккупанты включили в список объектов, поврежденной инфраструктуры.

Мосты возле Армянска и на выезд в северный Крым атаковали в ночь на 11 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для россиян важен Чонгарский мост и что он соединяет.