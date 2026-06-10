США атаковали Иран, тот в ответ запустил ракеты. 103-й день конфликта на Ближнем Востоке

Хроника ключевых событий и заявлений о напряженной ситуации в регионе

Конфликт на Ближнем Востоке длится уже 103-й день. Несмотря на официальное прекращение огня между США и Израилем и Ираном, время от времени стороны обмениваются ударами, параллельно идет дипломатическое урегулирование.

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10 июня, среда

6:45 В ночь на 10 июня США и Иран обменялись ударами. Первым был Вашингтон — в качестве ответа на сбитие иранцами американского вертолета Apache во время патрулирования над Ормузским проливом — CNN.

Американские силы в течение ночи на 10 июня осуществили две волны атак на Иран. О первой CENTCOM (Центральное командование США) объявило вскоре после полуночи, вторая была около 3:00.

"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами из истребителей ВВС и ВМС США ", — заявили в командовании.

Между тем в КСИР (Корпус стражей Исламской революции) утверждают, что якобы нанесли ракетный удар по Пятому флоту США в Байхрейне. Также там заявили об атаке на американскую военную базу в Иордании, где размещаются войска США. При этом сигнала тревоги в Иордании не было, пишет CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускает, что в случае обострения конфликта с Ираном его стране, возможно, придется действовать без поддержки Соединенных Штатов. По словам Нетаньяху, хотя Израиль предпочитает международную поддержку, он готов к самостоятельным действиям в случае необходимости, — The Jerusalem Post. Во время заседания кабинета безопасности премьер подчеркнул, что страна способна ответить на вызовы даже без помощи США.

С чего все началось

США и Израиль 28 февраля 2026 года нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. В ходе атак был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных и чиновников.

После гибели аятоллы власть в Иране перешла ко временному совету. Новым верховным лидером избрали Моджтабу Хаменеи (56 лет), это второй сын предыдущего руководителя страны Али Хаменеи. Однако на публике он не появляется, по данным США, он тяжело ранен.

Иран нанес ракетно-дроновые атаки по Израилю, а также атаковал американские военные базы в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании.

В апреле при посредничестве Пакистана Вашингтон и Тегеран согласовали перемирие (временное прекращение огня). Однако иногда стороны атакуют объекты друг друга.

Чего добиваются США

США требуют от Ирана полного сворачивания его ядерной программы под строгим международным контролем. Вашингтон также добивается от страны прекращения поддержки террористических группировок в регионе и обеспечения беспрепятственной свободы судоходства в Ормузском проливе.

Чего хочет Иран

В свою очередь Тегеран хочет полной отмены международных экономических санкций и предоставления финансовых гарантий. Среди его требований также прекращение огня из стороны Израиля в Ливане и Газе и признание права Тегерана на гражданскую ядерную программу без внешнего вмешательства.

О хронике войны на ближнем Востоке с 8 мая по 9 июня читайте по ссылке