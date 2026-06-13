Прогноз на телефоне врет? Почему приложения часто показывают "несуществующую" погоду

Метеоролог пояснила, что не так с приложениями

Зачастую фактическая погода не совпадает с прогнозами в приложениях на смартфонах. Однако на это есть веская причина, которая не зависит от синоптиков.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, следует понимать, что приложения и большинство порталов показывают средние прогностические значения.

"В телефоне у вас не прогноз живого синоптика. Это автоматический сбор данных по глобальным американским или европейским моделям. Они берут сетку, например, 50 на 50 километров и выдают среднее значение", — говорит Мартазинова.

Климатологиня объясняет, что сейчас атмосфера стала очень мелкомасштабной. Поэтому в одном конце города идет ливень, а в другом — солнце светит. При этом модель, которая в приложениях делает прогнозы, этого не видит, она не успевает за этими процессами.

"Поэтому программы в телефонах – это просто коммерческий продукт, который дает примерную картинку, но точным прогнозом это назвать нельзя", – резюмирует Мартазинова.

Напомним, что климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые формируются в Тихом океане, активно влияют на температуру воздуха в ряде регионов мира. Несмотря на обсуждение возможного влияния на погоду в Восточной Европе, включая Киев, Карпаты и Одессу, в июне, июле и августе этот климатический феномен не затронет нашу страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что метеоролог раскрыла секрет победы над ливнями в Чернобыле. Катастрофа могла быть более масштабной.