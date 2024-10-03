Холостяк-2024 с Александром Тереном: когда премьера и во сколько

Команда "Холостяка" раскрыла дату премьеры нового сезона

Телеканал СТБ назвал дату выхода на экраны нового 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром Будько (Тереном) в главной роли. Так, первый эпизод нового сезона выйдет на СТБ в пятницу, 1 ноября, в 19.00.

"Вы забросали нас сообщениями в директ и в комментариях. Знаем, как вы ждали именно это сообщение! Are you ready? Да-да-дам! Смотрите премьеру проекта "Холостяк" с 1 ноября, каждую пятницу в 19:00", — говорится в сообщении на странице проекта в Instagram.

Ранее уже было анонсировано, что главным героем 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" стал ветера российско-украинской войны Александр Будько с позывным "Терен". Он военный, ветеран, общественный деятель, автор книги "История упрямого мужчины" и участник сборной Invictus Games.

Известно, что новому холостяку сейчас 28 лет и он пришел на проект, чтобы найти свою любовь. Также ни для кого не секрет, что во время боевых действий под Харьковом Терен потерял обе ноги и теперь передвигается на протезах.

Отметим, что телеканал СТБ объявил о новом сезоне "Холостяка" в мае 2024 года. Тогда же было названо имя нового главного героя, а зрители замерли в ожидании, когда же будет премьера 13-го уже повоенного сезона любимого шоу. Теперь команда проекта объявила эту дату — "Холостяк" выйдет на экраны 1 ноября в 19.00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущий Григорий Решетник раскрыл, от чего могут отказаться в новом "Холостяке" с экс-военным Тереном.