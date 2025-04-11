Спасите урожай черешни. Как помочь дереву пережить апрельские заморозки

В этом году апрель удивил погодными сюрпризами

Апрель этого года выдался переменчив в плане погоды — после быстрого потепления пришло резкое похолодание с заморозками, ветром и снегопадами. Конечно же саду такая погода не на пользу, ведь некоторые фруктовые деревья уже начали цвести, например, абрикосы, черешни, алыча.

Помочь деревьям пережить заморозки можно, и подойти к этому нужно со всей ответственностью, пишет actualno.com. Чтобы сохранить урожай черешни, придерживайтесь некоторых рекомендаций по уходу за деревом.

Как спасти черешню от апрельских морозов

Дымовая куча

Чтобы помочь черешням в саду пережить заморозки, нужно сделать "дымовую кучу". Разведите в метре от стволов деревьев костры из опилок, веток, сырой соломы, чтобы создать как можно больше дыма. Лучше всего делать это вечером, когда температура опускается, а наутро продолжить. Дым, который окутывает ветки деревьев с цветом и бутонами, создает свой микроклимат и не допускает сильного промерзания.

Укрывные материалы

Если на вашем участке молодые и небольшие деревья черешни, их можно защитить от заморозков укрытием. Отлично подойдут агроволокно или мешковина. Укутайте молодые черешни, которые уже начинают цвести и спасите свой урожай.

Мелкокапельное дождевание

Это один из самых эффективных способов защитить цветущие черешни от заморозков. Нужно опрыскивать деревья водой по системе мелкокапельного дождевания. Таким образом вы не только повысите температуру воздуха вокруг веток, но и создадите вокруг соцветий "панцирь изо льда", который, как бы странно это не звучало, защитит цвет черешни от заморозков. Таким образом удасться сохранить хотя бы часть будущего урожая.

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