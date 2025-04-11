Спецпосланник Трампа снова прилетел в Россию, но на этот раз не в Москву: какова цель визита

Стив Виткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа снова прилетел в Россию. Возможно, он проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Axios. По словам источника, знакомого с поездкой и данными FlightRadar, Виткофф прибыл в Россию. Ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Путиным 11 апреля. Его самолет сел в Санкт-Петербурге.

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