Железная удавка: почему Украина может потерять миллиардные прибыли от экспорта руды

Что действительно убивает экспорт украинской руды

Железорудная отрасль Украины, еще недавно являвшаяся одним из ключевых поставщиков экспортной выручки, может исчезнуть в ближайшие годы. Причиной называют будущий запуск крупнейшего в мире месторождения Симанду (Simandou) в Гвинее, из-за чего может снизиться экспорт украинской руды в Китай (а это наш основной импортер), но корень проблемы, как выяснилось, вовсе не в этом.

Уже при нынешних мировых ценах на железную руду поставки украинской продукции в Китай становятся нерентабельными. Если раньше железная руда обеспечивала треть украинского экспорта, то сегодня ее доля сократилась до 11%.

Сергей Будкин, основатель инвестиционной компании, обратил внимание на то, что в конце 2025 года в Гвинее запускается самый большой в мире карьер по добыче железной руды – Симанду. Его проектная мощность – 90 миллионов тонн руды, что в три раза превышает объемы производства всей Украины.

На фоне ожидаемого снижения спроса на железную руду в Китае, где сокращается строительство жилья, прогнозы цен на товар на 2026-2027 годы неутешительны. По оценкам аналитиков, цена железной руды может упасть до 85 долларов за тонну в конце 2025 года, а в 2026 году будет держаться на уровне 80-82 долларов.

Простая арифметика показывает, что украинские производители уже сейчас оказываются на грани рентабельности. Себестоимость добычи тонны окатышей с содержанием железа 65% на Полтавском ГОКе составляет 76,5 долларов. К этому добавляются расходы на транспортировку в порт – 5 долларов, перегрузку – 5 долларов, и фрахт в Китай – 30 долларов. Общая сумма затрат – 116,5 долларов, что равняется нынешней цене продукции. То есть заработка – ноль.

Однако "Телеграф" обратился за комментарием к отраслевому эксперту Андрею Глущенко, аналитику GMK Center, кандидату экономических наук. Он указал на более глубокие внутренние проблемы отечественных производителей.

Основная причина – тарифы на электроэнергию

"В долгосрочном периоде действительно ожидается, что предложение железной руды на мировом рынке будет увеличиваться и цена, соответственно, будет снижаться. Simandou – это лишь один из проектов. Вероятность его запуска традиционно вызвала большие вопросы. С одной стороны, он расположен в такой стране, стабильность поставок с которой можно поставить под вопрос"., – говорит эксперт.

По его словам, основная проблема заключается в ухудшении позиций украинских производителей из-за роста себестоимости. "Только за прошлый год себестоимость производства окатков выросла на 10% в долларовом выражении. Это связано напрямую с ростом цен на электроэнергию и другие импортные энергоресурсы. Доля электроэнергии в структуре себестоимости железорудного концентрата составляет 50%. Цены на электроэнергию в Украине уже выше, чем во многих странах ЕС", – подчеркивает эксперт.

Глущенко также обращает внимание на сложную ситуацию для производителей: "У украинских компаний растет себестоимость из-за роста тарифов (на электроэнергию, газ, перевозки "Укрзализныци"), а компании продают продукцию по мировым ценам, и не могут автоматически перевести рост расходов на покупателей. В итоге, или украинская продукция может поставляться, потому что мировые цены покрывают себестоимость, или украинскую продукцию замещают другие производители с более низкой себестоимостью производства".

По расчетам эксперта, цена на уровне $95 уже может сделать поставки железорудной продукции в Китай нерентабельными, и рынок уже приблизился к этой цене. По итогам текущего года ожидается снижение экспорта железной руды из Украины на 15%.

Сколько Украина экспортирует железной руды и по каким ценам

По данным GMK Center, в январе-сентябре 2024 года средняя цена 1 тонны экспортируемой железной руды составила 86,14 доллара. Эта цена на 13,5% меньше по сравнению с 2023 годом, на 29,1% меньше по сравнению с 2022 годом, и на 44,6% меньше по сравнению с рекордным 2021 годом.

За 9 месяцев 2024 года Украина экспортировала 25,25 млн. тонн руды на 2,18 млрд. долларов. Объем экспорта за этот период уже превысил показатель всего 2023 на 42,2%, а экспортная выручка — на 23,1%, однако остается значительно меньше, чем в 2021 году.

По итогам всего 2024 года Украина экспортировала 33,699 млн т железной руды, что на 89,9% больше по сравнению с 2023 годом. Такой рост произошел преимущественно благодаря открытию морского коридора с августа 2023 года.

Квартальные объемы экспорта таковы:

I квартал: 9 млн т (146,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года);

II квартал: 9,31 млн т (+99,5%);

III квартал: 6,93 млн т (+60,5%);

IV квартал: 8,45 млн т (+65,4%).

В третьем квартале произошел спад из-за слабости глобального рынка и замедления отрасли в Китае. Основными импортерами украинской железной руды стали Китай (15,09 млн т), Польша (5,09 млн т) и Словакия (4,97 млн т).

В декабре 2024 года было экспортировано 3,449 млн. т, что стало максимумом с февраля 2022 года. Общая выручка от экспорта железной руды за 2024 год составила $2,8 млрд, что на 58,7% больше, чем в прошлом году.

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