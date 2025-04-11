Срывает крыши и валит деревья. В Одессе непогода наделала беды (фото, видео)

Информация о пострадавших пока не поступала

11 апреля в Одессе разыгралась настоящая стихия. Сильный ветер нанес большой ущерб городу — поваленные деревья перекрыли дороги, поврежденные автомобили и здания.

Как видно из публикуемых очевидцами в соцсетях фото и видео, мощные порывы ветра повалили деревья, упавшие прямо на проезжие части. Один из местных магазинов тоже пострадал от непогоды.

На распространенных в сети кадрах заметно поврежден автомобиль, на который, вероятно, упало дерево или ветки. Кроме того, стихия не пощадила и поднавес на улице Армейской. Он получил серьезные повреждения.

Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий. 11 апреля для южных, Кировоградской и Днепропетровской областей объявили предупреждение о порывах ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Между тем трасса Одесса-Николаев сейчас выглядит так:

Также синоптики прогнозировали, что ночью 11 и 12 апреля на большей части территории Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), а 13 и 14 апреля — заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Ранее "Телеграф" также сообщал, когда заморозки сменит настоящая весна. Погода уже скоро удивит украинцев.