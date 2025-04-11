Во сколько обойдется езда без прав в 2025 году

Штрафы за вождение без прав: что говорит закон

Пока автомобилисты обсуждают штрафы для владельцев машин из США, Телеграф напоминает об ответственности за вождение без прав. Нарушение правил ПДД несет угрозу жизни людей. Ответственность, наступающая в случае такого правонарушения, очерчена статьей 126 КУоАП.

"Самым дешевым" вариантом будет, если лицо забыло удостоверение и не имеет его при себе. Это будет стоить кошельку 425 грн. Если удостоверения вообще нет — штраф гораздо больше — 3400 грн.

Дальше суммы только растут. В случае управления после лишения прав – штраф 20 400 грн. Если нарушить повторно, штраф вырастет вдвое до 40 800, а машину, на которой совершено нарушение, могут изъять. Право получить права и управлять транспортом будет ограничено на срок от 5 до 7 лет.

Наказание за вождение без прав

Если за рулем несовершеннолетний — какой будет штраф за езду без прав

Человек до 18 лет за рулем, который при этом не проходит официальное обучение на спецплощадке, не несет ответственности, штраф ложится на опекунов или родителей. Он может быть от 8500 до 17000 грн. Родители также могут получить отдельный админштраф за недосмотр. Если при этом несовершеннолетний нарушитель еще и ДТП совершил — возмещение ущерба снова ляжет на родителей. Штраф за вождение без прав других видов транспорта имеет те же расценки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на штраф можно встретить и когда вы едете в автобусе. У каждого города действуют правила перевозки пассажиров и есть особые нюансы с оплатой проезда. Чтобы не получить штраф во Львове, нужно знать, как оплатить проезд.