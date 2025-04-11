Надо было менять? Сколько вы потеряли бы на разнице курса доллара с начала года

Если сейчас обменять доллары, которые пролежали более 3 месяцев, то заработка не будет

Курс доллара в Украине продолжает колебаться и за короткий промежуток времени показатели могли ощутимо измениться. На этом можно заработать, если следить за курсом и вовремя обменивать валюту.

"Телеграф" решил проанализировать, был ли бы доход у украинца, решившего в апреле обменять доллары, которые хранил с начала текущего года. Для этого использовали архивные данные в "Минфине".

Согласно информации, средний курс продажи доллара в банках 10 января 2025 года составлял 42,95 гривны. То есть 100 долларов "стоили" бы лицу 4295 гривен.

Если бы украинец продержал эту сумму долларов в течение чуть более 3 месяцев и обменял по среднему курсу покупки в 41,05 грн, то банк выплатил бы ему 4105 грн.

Поэтому, разница в суммах точно есть, однако украинец вышел бы в "минус". Ведь, обменяв гривну на доллар в январе, он заплатил 4295 гривен, а когда банк купил у него доллары и отдал гривну в апреле, то лицо получило 4105 гривен, то есть меньше, чем было в начале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму долларов нужно положить на депозит, чтобы получить доход в не менее 10 тысяч.