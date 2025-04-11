Выходные точно спокойно не пройдут. Какой силы прогнозируется магнитная буря

Ученые предупреждают о геомагнитных колебаниях 4-5 баллов

Сила затяжной магнитной бури выросла из "оранжевого" до "красного" уровня. Сильный шторм прогнозируется всего один день, а в выходные снова опустится до среднего.

Как сообщили синоптики в NOAA, передал сайт исследования космической погоды Spaceweather, в течение 11-12 апреля есть вероятность магнитных бурь класса G1, то есть 5 баллов. Они возникнут в результате выброса корональной массы (СМЕ), который вылетел в космос взрывом солнечной нити 8 апреля.

Между тем сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновил график геомагнитных бурь на Земле. Согласно ему, в пятницу, 11 апреля, на Земле бушует сильная 5-балльная магнитная буря. Уже в субботу, 12 апреля, она снизит свою активность до 4 баллов. Воскресенье, 13 апреля, также пройдет вместе со средним геомагнитным штормом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда заморозки покинут Украину и на смену им придет потепление — местами до 20 градусов тепла.