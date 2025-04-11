Настроение могут испортить только облака. Насколько потеплеет в Киеве на выходных

Уже в конце этой недели киевляне смогут насладиться теплом

В Киеве в ближайшие дни будет облачно, хотя осадков не предполагается. Кроме того, показатели на термометрах будут только расти.

Сила ветров в конце недели не превысит 8 м/с. Самыми сильными они будут в пятницу, как сообщили в Meteofor.

В пятницу, 11 апреля, синоптики обещают переменную облачность, но без дождей. Дневная температура в городе прогреется до +5 градусов, хотя ночью были морозы — до -3 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются в дневное время — свежие 8 м/с.

В субботу, 12 апреля, также будет переменная облачность. Температура поползет еще выше, ведь днем она достигнет +9 градусов, а ночью — 0 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Последний день на этой неделе, 13 апреля, предполагается облачным, но еще более теплым. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +15 градусов, а в ночное — +3 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются только во второй половине суток — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда заморозки покинут Украину и на смену им придет до +20 градусов тепла.