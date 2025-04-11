Вместе более 25 лет, но остается в его тени: как выглядит жена главы Рады Стефанчука и что о ней известно

Жена Стефанчука занимается предпринимательской деятельностью

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук, который в молодости играл в КВН и соперничал с Владимиром Зеленским, более 25 лет состоит в браке с женой Мариной. Женщина избегает публичности, хотя вместе с супругом пришла в Раду, только в качестве помощницы народного депутата.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марина Стефанчук и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности.

Марина Стефанчук — как выглядит и чем занимается жена Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук, действующий председатель Верховной Рады, женат на Марине с 1999 года. У пары двое детей — сын Олесь и дочь Злата.

Руслан Стефанчук с женой более 25 лет в браке

О Марине Стефанчук известно немного: она редко появляется на публике и предпочитает оставаться в тени. Согласно открытым источникам, высшее образование она получила в Хмельницком университете управления и права, окончив специальность "Правоведение" и получив квалификацию юриста.

В 2019–2020 годах Марина занимала должность профессора кафедры правосудия на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как выглядит Марина Стефанчук

С 2020 года она продолжила работать в том же университете — на кафедре нотариального и исполнительного процесса, адвокатуры, прокуратуры и судоустройства Института права в статусе профессора. Марина Стефанчук является автором более 130 научных и учебно-методических работ.

Руслан и Марина Стефанчук

Также известно, что жена главы парламента работала помощницей народного депутата Даниила Гетманцева. В интервью "Схемам" Руслан Стефанчук отметил, что его жена является доктором юридических наук и депутат Гетманцев, с которым они защищались в один день, предложил ей работать на общественных началах. Жена Стефанчука помогала ему по тем и иным вопросам в создании законодательства.

Как выглядит жена и дети Руслана Стефанчука

Что касается доходов, то согласно декларации, немалая часть семейного бюджета приходится на супругу Руслана Стефанчука. Женщина получает полмиллиона гривен зарплаты от Киевского университета Т. Шевченко, а также более миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Жена Стефанчука занимается предпринимательством

Также глава парламента задекларировал комплект ювелирных украшений своей жены Марины, но их стоимость не разглашается.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Арсения Яценюка, подарившая ему двух дочек. Они вместе в браке уже более 25 лет.