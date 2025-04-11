Трамп видит прогресс в вопросе завершения войны в Украине. У него назвали единственный пункт переговоров с РФ

Через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно, — спикер Госдепа

Прекращение боевых действий России против Украины – единственный пункт, который может сейчас обсуждаться на переговорах с РФ. Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что никакие другие темы не будут рассматриваться, пока не прекратится огонь.

Об этом Темми Брюс заявила на пресс-конференции. Она подчеркнула, что Вашингтон не видит смысла в переговорах, пока не будет достигнуто главное – прекращение боевых действий.

"Это мясорубка. И ничего другого не может обсуждаться для достижения результата, пока не прекратятся стрельба и убийства… Все наше руководство, в том числе президент Трамп и госсекретарь Рубио, публично дали понять, что стоит на кону… Это динамика, которая не будет решена военным путем", – заявила Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что США внимательно следят за действиями России. Чтобы понять намерения РФ, по словам Брюс, понадобится время.

"На пресс-конференции в НАТО министр Рубио четко дал понять, что через несколько недель мы узнаем, настроена ли Россия серьезно", — отметила Брюс.

Трамп видит положительные сдвиги

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что США прилагает усилия, чтобы остановить войну России против Украины и видит прогресс в этом вопросе. Он также снова сказал, что если бы президентом США в 2022 году был он, война РФ против Украины не началась бы.

"Мы стремимся остановить эту войну. Еженедельно гибнет 2500 и более молодых людей. И россияне, и украинцы. Они не американцы, но они люди. Мы пытаемся это остановить… И я думаю, мы это остановим. Нам надо действовать. Надо двигаться быстрее. Как и с заложниками (речь идет о заложниках, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, – ред.), у нас есть прогресс", — заявил Трамп.

Как рассказывал "Телеграф", бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур объяснил действия Трампа по переговорам с Россией. По его мнению, глава США "не хочет показаться слабаком".