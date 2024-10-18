"Валюха из Сватов" потеряла былую красоту

Известная российская актриса Татьяна Кравченко, рожденная в Донецке и предавшая свою родину за кровавые рубли, сейчас страдает от алкоголизма. Звезда сериала "Сваты", которая находится в базе "Миротворец" за поддержку войны против Украины, из-за попойки потеряла свою былую красоту.

Даже в 70 лет Татьяна Кравченко выглядит на 90, при этом в молодости актриса была очень привлекательной женщиной. Она дебютировала в кино в конце 70-х годов, за долгую творческую жизнь снялась в десятках фильмов и сериалах, а также известна работами в театральных постановках.

Как Татьяна Кравченко выглядела в молодости

Напомним, что Кравченко, которая приобрела широкую популярность благодаря роли Валюхи в сериале именно украинского производства, поддержала так называемую "СВО". Актриса, которая является коренной дончанкой, жила в Украине на время съемок "Сватов", ела украинскую еду и работала с украинцами, теперь цинично призывает к убийствам мирных людей.

Как сейчас выглядит Татьяна Кравченко

В России актрису нередко видят в состоянии сильного алкогольного опьянения. На нее жалуются коллеги, а вона тем временем "благословляет" оккупационные войска на войну в Украине.

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