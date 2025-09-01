Вот откуда ноги растут? В России объяснились насчет встречи Трампа, Зеленского и Путина

В Кремле рассказали, что обсуждалось на встрече на Аляске

Во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп и Владимир Путин о проведении трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не договаривались. Стороны лишь договорились продолжать контакты.

Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков на полях саммита ШОС. Фрагмент его выступления обнародовал анонимный блогер "Быть или" в своем telegram-канале.

То, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чём там договаривались. Сейчас говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было Юрий Ушаков

Чиновник рассказал, что встреча на Аляске была продолжением контактов Путина с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом, а также обсуждением планов дальнейших действий.

При этом Ушаков даже не найти четкий ответ на вопрос о том, можно ли рассчитывать на повышение уровня контактов. По его словам, в настоящее время конкретных предложений не поступало.

В общем, полный рассинхрон. Трамп называет это всё "позёрством". Ну-ну. Доколе "Быть или"

Как сообщалось ранее, в администрации Трампа считают, что война в Украине закончится до конца 2025 года. Впрочем, в Европе к этому прогнозу относятся скептически, а некоторые западные лидеры говорят, что не стоит даже рассчитывать на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Сам Трамп говорил, что заявления российских чиновников о том, что встреча не состоится, являются "обычной чушью".