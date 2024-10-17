Женился на землячке: как выглядит и чем занимается супруга Александра Вилкула (фото)

Елена Вилкул, так же как и муж, родилась в Кривом Роге

Бывший регионал и вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул женат и имеет дочь. Сейчас политик является главой администрации Кривого Рога, дает комментарии по поводу ситуации в своем родном городе, где недавно россияне ударили ракетой по полицейскому управлению, но о своей личной жизни умалчивает.

Известно, что жену Вилкула, который в 2019 году баллотировался на пост президента Украины, зовут Елена Анатольевна, а дочь — Мария. "Телеграф" рассказывает, чем занимается Елена Вилкул и как она выглядит.

Кто такая Елена Вилкул

О супруге Александра Вилкула в публичном пространстве имеется мало информации. Известно, что она родилась в 1978 году, как и ее муж, в Кривом Роге. Дочь Мария появилась на свет в 2008 году.

Елена и Александр Вилкулы с дочерью Марией

В одном из интервью 2010 года Александр Вилкул упомянул, что его жена после выхода из декретного отпуска начала работать в сфере услуг, но не стал уточнять подробности. Согласно декларации политика за 2015 год, его жена была значительно богаче него. На ее банковском счете находилось свыше 3 миллионов долларов, а наличными она хранила 1,8 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов. В том же году Елена Вилкул полностью владела квартирой в Кривом Роге площадью 62,1 квадратного метра, имела в собственности множество ювелирных украшений и автомобиль марки Volkswagen.

Сейчас жена и дочь главы администрации Кривого Рога не появляется в публичном пространстве.

Александр Вилкул с семьей

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