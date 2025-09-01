Была самой богатой среди жен мэров: что известно об избраннице Андрея Садового

Екатерина родила солвоику пятеро сыновей

Екатерина Кит-Садовая — не только жена мэра Львова Андрея Садового, но и самодостаточная женщина, объединяющая сразу несколько ролей: медиа собственницы, мамы пятерых детей и социальной активистки. С мужем она в браке уже больше 20 лет.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Андрея Садового. Екатерина Кит-Садовая оказалась самой богатой из жен городских председателей областных центров и председателей областных государственных (военных) администраций по данным издания NV.

Что известно о браке мэра Львова Садового

Екатерина Кит-Садовая и Андрей Садовый в браке уже 24 года. За это время у супругов родилось пятеро детей — Иван, Михаил, Фаддей, Иосиф и Антоний. Двое старших сыновей сейчас учатся в Великобритании.

Жена мэра Львова

Познакомились они в компании общих друзей. Они сразу понравились друг другу и в тот же вечер Андрей подарил Екатерине золотое кольцо с черным камнем и пригласил на медленный танец. Однако с праздника он ушел не попрощавшись.

Андрей Садовый с женой

Через месяц Екатерина позвонила Садовому с просьбой быть спонсором ее дипломной работы. Впоследствии она стала у него работать. Еще через какое-то время у них начались отношения. Только через семь лет пара решила пожениться.

Однако обвенчались Андрей и Екатерина только в августе 2024 года. Тогда Садовой выложил фото с женой с подписью: "Это казацкая церковь в Каневе. Мы с Екатериной снова поженились".

Что известно о Екатерине Кит-Садовой

Екатерина является ключевым акционером медиахолдинга "ТРК Люкс". В 2024 году она получила более 2,3 млн грн зарплаты и 10,7 млн грн дивидендов из этого бизнеса, дополнительно еще около 200 тыс. грн в виде банковских процентов. Об этом говорится в декларации Андрея Садового.

Екатерине принадлежит роскошный дом во Львове площадью 660 м², два земельных участка (702 и 301 м²), а также автомобили Mercedes-Benz V300 (2021) и Skoda Kodiaq (2017). В декларации за 2022 год она возглавила рейтинг состоятельных супругов мэров Украины — задекларировала значительные доходы, активы и ценные бумаги.

Жена мэра Львова — самая богатая

Екатерина работает социальной работницей в реабилитационном центре Unbroken во Львове. Хотя оформлена всего на 0,25 ставки, фактически проводит с ветеранами и переселенцами гораздо больше времени, организовывая им культурный досуг, помогая адаптироваться к жизни после травм и возобновить контакт с жизнью.

Екатерина Кит-Садовая

