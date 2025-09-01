Всеукраинского траура из-за убийства Парубия не было: на это может быть причина

Украинцы удивляются, что в стране не был объявлен траур из-за смерти выдающегося политика

Украинский писатель и издатель, основатель и генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий выразил удивление тем, что в Украине не объявили траур по поводу убийства народного депутата Андрея Парубия, который был комендантом Майдана, спикером Верховной Рады и секретарем СНБО.

"Телеграф" разбирался, почему на самом деле в стране не объявили траур. Ведь Андрей Парубий был знаковым политиком и выдающейся личностью. Его роль в создании сопротивления российской оккупации трудно переоценить.

"Андрей Парубий убит. Он стал в ряд тех, кого убили российские (советские) спецслужбы. Петлюра. Коновалец. Сеник. Сциборский. Шухевич. Бандера. Я ожидал, что в стране будет объявлен траур. К сожалению, нет. Но это право каждого патриота вспомнить убитого лидера", — написал Красовицкий.

Он напомнил, что патриот Украины Парубий был не только комендантом Майдана, спикером Верховной Рады и секретарем СНБО, но и одним из основателей нового "Пласта", а также участником создания добровольческих батальонов.

"То, что произошло, безусловно, ожидаемо. Враг ищет жертвы среди тех политиков, которые остановили Путина в 2014. Отсутствие охраны – это, к сожалению, то, что должно на примерах научить УГО и СБУ защищать других. Не называю фамилии, мы их знаем. И враг знает тех, кто может стать следующими целями", — говорится в публикации.

Красовицкий отметил, что убийство Парубия является выстрелом в затылок всем патриотам нашего государства, а красно-черные флаги должны быть приспущены вместе с желто-голубыми.

Сообщение Красовицкого

Когда в Украине объявляется день траура

День Национального траура (скорби) в Украине устанавливается указом Президента в случаях трагедий, касающихся всей страны: массовые жертвы среди мирного населения, большие катастрофы или смерть выдающихся личностей.

То есть смерть выдающейся личности, каковой был Андрей Парубий, является одним из поводов объявить траур. Почему не объявили траур по поводу его смерти? Логично предположить, что причиной не объявления траура стало то, что президент Владимир Зеленский не издал такого указа.

Чем отличаются траурные дни

В такие дни государственные флаги приспускают на зданиях официальных учреждений. Развлекательные и праздничные мероприятия – от концертов до спортивных игр – отменяются. Телевидение и радио меняют эфир, отказываясь от легкого контента и предпочитая более сдержанные программы.

В кафе, магазинах и торговых центрах прекращают звучать развлекательные мелодии, создавая атмосферу всеобщей скорби. В течение дня могут объявлять минуты молчания. Это скорее общепринятая практика, чем суровое требование, но она подчеркивает: День траура не предназначен для празднований.

Несмотря на то, что траурные дни не влияют непосредственно на быт, они имеют глубокое символическое значение. Это способ зафиксировать трагедии в коллективной памяти, признать их масштаб и поклониться жертвам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество таких дней возросло. Государство объявляло их после самых трагических событий, в частности после ракетного удара по жилому дому в Киеве 28 августа, унесшему десятки жизней.