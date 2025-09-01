Янукович увлекся "уколами красоты"? Что заметил искусственный интеллект в новом видео с ним
Лицо сбежавшего президента не выглядит на его 75 лет
Появление сбежавшего президента Виктора Януковича изрядно взбудоражило сеть. Особое внимание привлекли не только его абсурдные заявления, но и внешность.
"Телеграф" решил выяснить, действительно ли Янукович пользуется услугами косметолога и, если да, то какими именно. Для этого обратились к искусственному интеллекту ChatGPT.
По словам ИИ, сбежавший президент действительно может часто наведываться к косметологу и делать не только уколы ботокса. На стоп-кадрах из свежего видео достаточно сильно выделяется отсутствие морщин на лбу даже во время разговоров, так называемых "гусиных лапок" и наполненности лица.
Не ботоксом единым: что делает с лицом Янукович
Ботулотоксин "заморозил пол лица":
- Лоб – фактически гладкий, есть только глубокие морщины, которые уже ботоксом не уберешь. Динамических морщин нет даже во время разговора, хотя в норме должны быть горизонтальные складки.
- Межбровье — нет большой "сердитой" морщины, которая в пожилом возрасте достаточно активна.
- Глаза - фактически отсутствуют "гусиные лапки" во время моргания или прищуривания, но, учитывая возраст — 75 лет, они должны быть.
Если посмотреть на все лицо, видно, что нижняя часть подвижная, имеет характерную мимику, а вот верхняя будто заморожена. Это достаточно яркое свидетельство активного использования ботокса.
Какие еще "уколы красоты" делает Янукович
- Филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Видно заполнение носогубной складки, она не так выражена, есть дополнительный объем на щеках и подбородке. Лицо выглядит наполненным и не на 75 лет.
- Биостимулятор для выработки кожей собственного коллагена. Дают эффект более плотной и подтянутой кожи.
- Биоревитализация (мелкие уколы гиалуронкой) – они не меняют мимику так сильно, как другие уколы. Увлажняют и подтягивают ее.
- Мезотерапия/витаминные коктейли. Учитывая цвет лица, отсутствие пигментных пятен, можно говорить об уколах витаминами, пептидами и кислотами.
- Ниточный лифтинг (APTOS и др.). Это более тяжелая артиллерия в косметологии, ведь под кожу вводят специальные нити, которые натягиваются. Таким образом поплывшее от возрастных изменений лицо становится моложе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Янукович, когда в последний раз появлялся на публике. Это было еще в 2019 году, через пять лет после того, как он сбежал в РФ.