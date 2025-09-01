Янукович увлекся "уколами красоты"? Что заметил искусственный интеллект в новом видео с ним

Лицо сбежавшего президента не выглядит на его 75 лет

Появление сбежавшего президента Виктора Януковича изрядно взбудоражило сеть. Особое внимание привлекли не только его абсурдные заявления, но и внешность.

"Телеграф" решил выяснить, действительно ли Янукович пользуется услугами косметолога и, если да, то какими именно. Для этого обратились к искусственному интеллекту ChatGPT.

По словам ИИ, сбежавший президент действительно может часто наведываться к косметологу и делать не только уколы ботокса. На стоп-кадрах из свежего видео достаточно сильно выделяется отсутствие морщин на лбу даже во время разговоров, так называемых "гусиных лапок" и наполненности лица.

Янукович сейчас

Не ботоксом единым: что делает с лицом Янукович

Ботулотоксин "заморозил пол лица":

Лоб – фактически гладкий, есть только глубокие морщины, которые уже ботоксом не уберешь. Динамических морщин нет даже во время разговора, хотя в норме должны быть горизонтальные складки.

Межбровье — нет большой "сердитой" морщины, которая в пожилом возрасте достаточно активна.

Глаза - фактически отсутствуют "гусиные лапки" во время моргания или прищуривания, но, учитывая возраст — 75 лет, они должны быть.

Если посмотреть на все лицо, видно, что нижняя часть подвижная, имеет характерную мимику, а вот верхняя будто заморожена. Это достаточно яркое свидетельство активного использования ботокса.

Какие еще "уколы красоты" делает Янукович

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Видно заполнение носогубной складки, она не так выражена, есть дополнительный объем на щеках и подбородке. Лицо выглядит наполненным и не на 75 лет.

Биостимулятор для выработки кожей собственного коллагена. Дают эффект более плотной и подтянутой кожи.

Биоревитализация (мелкие уколы гиалуронкой) – они не меняют мимику так сильно, как другие уколы. Увлажняют и подтягивают ее.

Мезотерапия/витаминные коктейли. Учитывая цвет лица, отсутствие пигментных пятен, можно говорить об уколах витаминами, пептидами и кислотами.

Ниточный лифтинг (APTOS и др.). Это более тяжелая артиллерия в косметологии, ведь под кожу вводят специальные нити, которые натягиваются. Таким образом поплывшее от возрастных изменений лицо становится моложе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Янукович, когда в последний раз появлялся на публике. Это было еще в 2019 году, через пять лет после того, как он сбежал в РФ.