Водил на запретные фильмы и не хотел венчаться: где сейчас и как выглядит жена экс-нардепа Николая Томенко (фото, видео)

Бывший советник Порошенко встретил свою будущую жену на 2 курсе университета

Бывший народный депутат, являвшийся "голосом" Оранжевой революции, скрывает свою личную жизнь. Однако однажды Николай Томенко все же поделился подробностями своего знакомства с будущей женой, с которой расписался 37 лет назад.

Экс-нардеп, занимающийся сейчас общественной и научной деятельностью, женат на Валентине Александровне. Согласно открытым источникам, она — историк, магистр государственного управления, исполнительный директор Института политики. У супругов есть сын Павел (1989 год рождения), магистр экономики и права.

В 2012 году Николай Томенко рассказал в программе 1+1 "Истории любви", что познакомился с Валентиной на 2 курсе Киевского университета. "Мы были соведущими студенческой дискотеки. Мы сначала готовились, потом успешно провели это все, и после этого начали встречаться", — рассказывал Томенко.

Как только пара начала встречаться, Томенко водил любимую на фильмы, запрещенные в те времена. "В середине-конце 80-х годов мода была на запрещенные и полузапрещенные фильмы. Были показы Феллини в кинотеатре, который где-то там в кустах был. Там было очень мало мест, и надо было узнавать неформально, где же состоится показ этого фильма", – вспоминал мужчина.

Николай и Валентина Томенко поженились 37 лет назад

Пара долго не рассказывала о своих отношениях. Но, осознав, что это настоящая любовь, они решили жениться. Дату свадьбы Николай и Валентина выбирали в спешке, ведь должны были отправиться в командировку: он – в Чехию, она – в Югославию. "Это была среда, 22 апреля", — назвал дату свадьбы Николай Томенко.

Томенко показал календарь с семейными фотографиями

Известно, что в 2012 году супруги отпраздновали серебряную свадьбу (25 лет), и даже тогда политик не хотел венчаться: это было "недостаточно", чтобы окончательно принять решение. Сейчас бывший советник Петра Порошенко не делится в соцсетях фото своей семьи.

Супруги Томенко с сыном Павлом

Недавно была 13-я годовщина, как Юлию Тимошенко отправили в тюрьму при Януковиче. "Телеграф" подробнее рассказал, в чем обвиняли экс-премьер-министра Украины.