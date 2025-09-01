Из-за нее ушел из партии: как выглядит избранница политика Шостака, оказавшаяся трансгендером

Женщина принимала участие в польском певческом шоу

Польский деятель ультраправой антиукраинской партии "Конфедерация" Давид Шостак закрутил роман с трансгендерной моделью Михалиной Маниос. После возмущения общества он вышел из политической силы. Также мы рассказывали о первом трансгендере в Сенате США.

"Телеграф" расскажет, что известно об избраннице антиукраинского политика, чем отметилась, и что Шостак о ней говорил.

Что известно о Михалине Маниос

Маниос родилась гермафродитом — то есть имела и мужские, и женские половые органы. До перевоплощения называлась Михал. Она рассказывала, что чувствовала себя плохо, будучи в мужском теле: "С рождения была заперта в мужском теле, живя против своей воли". Так Маниос с самого детства мечтала стать женщиной.

С рождения у меня был незначительный дефект, который нужно было устранить. В моем организме производятся как женские, так и мужские половые железы. До определенного момента я воспринимала это как наказание от судьбы, но несчастья в жизни бывают разные. Я долго боролась, прежде чем пришла к тому, что имею сейчас. Михалина Маниос

Михалина Маниос родилась гермафродитом, фото с ее инстаграм-страницы

Маниос росла в городе Котлинк возле Шадека в Лодзьком воеводстве. Она изучала языкознание в Кракове. В 2011 году женщина появилась в программе Uwaga – Kulisy Sławy, где была главной героиней. С тех пор она стала узнаваемой.

Маниос изучала языкознание, фото с ее инстаграм-страницы

Маниос приняла участие в программе "Топ-модель", где заняла третье место. Кроме того, Михалина была участницей программы "Голос Польши". Одно время женщина сотрудничала с брендом бренд Top Secret. После этого Михалина исчезла из публичного пространства.

Маниос на "Голос Польши"

Впоследствии выяснилось, что Маниос изучала в это время шведскую филологию и психологию. Также она проходила обучение по сексологии. Женщина проживает на две страны — Польшу и Швецию.

Маниос изучала филологию и психологию, фото с ее инстаграм-страницы

С политиком Михалина познакомилась в сети. Шостак рассказывал, что ему понравились фото Маниос, "полны энергии и женственности". Так и начались их отношения. По словам Давида, женщина настолько поразила его, что он не хотел ее терять. Также Шостак назвал ее "элитой нации".

Михалина – женщина. Когда мы познакомились, я не представлял себе, что могу потерять такого человека. Я знал, что у меня есть шанс связать свою жизнь с красивой, ценной женщиной. Она – элита нации, достаточно взглянуть на ее биографию. Давид Шостак

Маниос и Шостак, фото из сети

В польском обществе возмутились такой связи политика, который называл себя "католиком, поляком и националистом". В то же время бывший член "Конфедерации" заявил, что его избранница, как и он, верит в Бога. Других отношений, по словам политика, у него не могло быть. Также он рассматривает женитьбу на любимой в церкви.

Мы оба верующие, но имеем открытый разум. Я не могу представить себе отношения с кем-то, кто не верующий. Ничто не мешает нам жениться в церкве в будущем. Нет никаких ограничений. Давид Шостак

Шостак рассматривает женитьбу на Маниос, фото из сети

В инстаграме Михалина делится кадрами с фотосессий, показывает, как посещает интересные места, работает моделью и отдыхает на природе.

Маниос работает моделью, фото с ее инстаграм-страницы

Маниос любит проводить время на природе, фото с ее инстаграм-страницы

