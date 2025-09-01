Китай строит мировой концлагерь? Си предложил инициативу глобального управления, что это значит

Глава Китая Си Цзиньпин "на полях" саммита ШОС в Китае выдвинул инициативу глобального управления. Она, по словам лидера КНР, предполагает, что все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие в этих вопросах.

Китайцы качают права

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества единой судьбы человечества", — заявил Си Цзиньпин.

По задумке лидера Китая, все страны независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления.

"Необходимо содействовать демократизации международных отношений и расширять представительство и голос развивающихся стран", — сказал Си Цзиньпин.

Также глобальное управление, согласно Си Цзиньпину, предполагает широкие консультации, совместное созидание и использовании ресурсов, а любые односторонние действия считаются неприемлемыми. Инициатива подчеркивает важность общей доступности плодов глобального управления и сокращение разрывы в развитии глобального Севера и глобального Юга.

Перевод с китайского

"Телеграф" поинтересовался у руководителя центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка о том, что на самом деле задумал Си.

По его мнению, все эти заявления декларативные, однако за ними действительно стоят серьезные намерения.

"Поднебесная хочет максимально устанавливать контроль над южно-азиатским континентом во главе с Китаем, но не только южно-азиатским, а в том числе к этому, я думаю, рано или поздно присоединится другие страны БРИКС. Чтобы изменять миропорядок", — считает он.

Клочок также обратил внимание на последние новости в китайской прессе. В пример он привел статью из South China Morning Post, где указовалось, что Си Цзиньпин хочет представлять план конструктивной защиты послевоенного международного порядка.

"Какого послевонного? Я придерживаюсь, что это может быть история или после войны России или Украины или после какой-то другой войны, которую может начать, ну, опять же, Россия с участием КНДР при опосредованном участии Китая против стран Европы. Здесь, на данном этапе, будет какая-то там провокация, и скажут европейцам, смотрите, так или так. Или, как думают мои коллеги, речь идет о послевоенном международном порядке после Второй мировой войны. Но в любом случае все хотят его обновить, или видоизменить, ну, некоторые коррективы внести. Корректива касается, конечно, усиления роли Китая…Поэтому, я думаю, здесь как раз идет вопрос о концепции такого порядка, где Китай с теми диктаторами, с которыми он сегодня собрался на саммите, будут вводить в своих странах порядки тотального контроля над населением, как это было во время пандемии", — сказал эксперт.

При этом, считает эксперт, под всю эту историю вынуждены будут подстраиваться и даже страны демократического мира.

"И действительно, у меня уже нет сомнения, потому что так, как мы жили раньше, так мы жить вряд ли будем. Свобода будет существенно ограничена, даже и демократическими странах, на фоне угроз", — сказал он.

Мир Поднебесной

Эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что Китай не собирается превращать мир в свой социалистический лагерь. Однако, он считает, что эта история о создании прокитайского глобального мира.

"Это все инструмент для пропаганды перестройки международной системы отношений в большую многополярность, где, разумеется, Китай будет играть одну из центральных ролей, особенно в индотихоокеанском регионе. То есть это, я бы сказал, что это призыв к такому изменению миропорядка, который сейчас существует. Реформирование ООН, изменения политических и экономических систем, которые долгое время базировались на западных системах", — считает он.

По словам Ганоцкого, Си Цзингпин и коммунистическая партия Китая прямо сейчас работает над тем, чтобы сплотить вокруг себя большой глобальный Юг и создать ​​большую прокитайскую коалицию авторитарных стран или стран, преследующих именно такую перестройку миропорядка.

"Этот миропорядок будет основываться на совершенно других ценностях, о есть отсутствие уважения к свободе, разрушение либерального миропорядка, который был до этого, изменение приоритетов в таком плане. В принципе, во внутренней и внешней политике Пекин сейчас проводит активную китайизацию. То есть это большая китайизация межрегиональных организаций, что ШОС что BRICS фактически стали этаким китайским межгосударственным образованием. Фактически, конечно они являються таким дискуссионным клубом, там реальных действий нет, но страны на этих саммитах и ​​в целом в рамках всех этих организаций координируют собственные действия по противодействию западным странам, Соединенным Штатам и так далее. И пытаются расширить сотрудничество в сфере переформатирования экономической, финансовой и логистической систем. И отчасти у них сейчас это получается, но у них, честно, работы много. Даже при деструктивных действиях администрации Трампа", — говорит эксперт.

