В последний раз его на публике видели в 2019

Сбежавший президент Виктор Янукович неожиданно заговорил на российских медиа. Он убежден, что "работал над сближением Украины с ЕС".

Об этом экс-президент заявил росСМИ. Отмечается, что своими словами он поддержал абсурдные заявления главы России Владимира Путина.

Янукович говорит, что целенаправленно работал "над сближением Украины с ЕС", но европейцы вели себя "некорректно". Якобы довольно часто западные политики "были дерзкими и не хотели войти в положение Украины" — сложную экономическую ситуацию.

Кроме того, президент-беглец заявил, что всегда был категоричным и убежденным противником вступления Украины в НАТО, потому что "вступление Киева в Альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".

Интересно, что Революция Достоинства началась именно с действий Януковича на посту президента и его торможения евроинтеграции Украины. Однако он так не считает. Как в принципе и Путин, который в очередной раз убеждает мир, что Запад "привел к конфликту в Украине", ведь он хотел "втянуть Киев в НАТО".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон изрядно "проехался" по Путину из-за войны в Украине.

