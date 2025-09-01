Россияне "откопали" Януковича: что наговорил о НАТО и войне в Украине (видео)
В последний раз его на публике видели в 2019
Сбежавший президент Виктор Янукович неожиданно заговорил на российских медиа. Он убежден, что "работал над сближением Украины с ЕС".
Об этом экс-президент заявил росСМИ. Отмечается, что своими словами он поддержал абсурдные заявления главы России Владимира Путина.
Янукович говорит, что целенаправленно работал "над сближением Украины с ЕС", но европейцы вели себя "некорректно". Якобы довольно часто западные политики "были дерзкими и не хотели войти в положение Украины" — сложную экономическую ситуацию.
Кроме того, президент-беглец заявил, что всегда был категоричным и убежденным противником вступления Украины в НАТО, потому что "вступление Киева в Альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".
Интересно, что Революция Достоинства началась именно с действий Януковича на посту президента и его торможения евроинтеграции Украины. Однако он так не считает. Как в принципе и Путин, который в очередной раз убеждает мир, что Запад "привел к конфликту в Украине", ведь он хотел "втянуть Киев в НАТО".
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон изрядно "проехался" по Путину из-за войны в Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Янукович, когда в последний раз появлялся на публике. Это было еще в 2019 году, через пять лет после того, как он сбежал в РФ.