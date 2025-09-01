Военного цинично отказались селить в отеле в Луцке: что ответили в скандальном заведении, подробности конфликта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 541
Хостес пенсионного возраста не волновало, что военные приехали из Донбасса
В Луцке в гостинице "Околица" произошел очень досадный инцидент. Ведь военнослужащему Ярославу Нищику и его собратьям отказали сдать номер. Хостес прямо заявила: "Военных не селим".
Об этом Нищик рассказал в сети. "Телеграф" решил выяснить все детали инцидента, поэтому обратился к администрации гостиницы, а также к самому военному.
"Военных не селим": детали инцидента
Как пишет Нищик, он с собратьями приехал в Луцк в командировку. Они не забронировали номер заранее и решили поселиться в первый отель, который попадется. Им оказалась "Околица". Мужчины разделились: Ярослав пошел договариваться за номер в гостиницу, а его собрат заказать ужин в кафе. Ведь приехали они около 21:00 и были уставшие и голодные.
"Вжик" за 7 часов до выезда еще был на позиции в Яблоновке рядом с Константиновкой. Нам обещают что-нибудь разогреть. Я же иду решать вопросы с "хостес". В коридоре меня встречает дама пенсионного возраста с недовольным лицом", — рассказывает военный.
Дальше у них происходит довольно неприятный разговор, во время которого "хостес" несколько раз презрительно оценивала взглядом военного и отвечала довольно пренебрежительно. В ходе диалога оказалось, что "военных в гостинице не селят".
"Я киплю. Но очень хочу поесть и лечь спать.
- Женщина, мы сегодня выехали из Донбасса. Весь день в пути. Не подумайте, я ведь не прошу бесплатно. Мы заплатим, — ловлю себя на моменте, что я откровенно уже унижаюсь. Я прошу в Луцке, чтобы меня за мои деньги накормили и уложили спать.
– А мне какое дело", – рассказывает Нищик.
Закончилось все тем, что военные нашли, где переночевать. Однако горячего обеда не было — "Купили хлеба, колбасы и майонез в АТБ. И легли спать".
Увиливание от ответов: что говорят в гостинице "Околица"
"Телеграф" позвонил по телефону в "Околицу", чтобы выяснить все детали инцидента. Однако непосредственно на рецепции гостиницы корреспонденту ответили, что не могут об этом говорить и нужно звонить по телефону руководству. На просьбу предоставить соответствующий номер сначала сказали "погуглите", а затем — "звоните на кухню (т.е. в ресторан)".
"Об этом нужно говорить с руководством. Можете позвонить в ресторан, может, там что-то вам скажут", — ответили в "Околице".
В ресторане корреспонденту ответила работница кухни, возможно, повар или официант и подчеркнула, что руководства еще нет на месте. На вопрос, а когда будут, ведь разговор проходил в понедельник после 11:00, ответили: "Мы не знаем. Когда-нибудь будут. Точно не скажу". На этом разговор закончился.
Отметим, что "Телеграф" также написал военному, чтобы узнать больше деталей, но по состоянию на 12.30 1 сентября ответа не получил.
Отель "Околица": что сколько стоит и отзывы
"Околица" — это комплекс отдыха, который состоит из кафе, гостиницы и реберни. Расположен комплекс на выезде из города, возле трассы Луцк – Ровно – Киев.
В отеле есть 9 номеров: одноместный – 750 грн, двухместный – 950 грн и полулюкс – 1200 грн в сутки. Гостиница работает круглосуточно, однако об "особых условиях заселения" ничего не указано. На фото видно, что номера достаточно чистые, без нового ремонта, но для ночевки могут подойти.
Отметим, что отзывы об отеле обычно положительные, но если открыть Google отзывы можно увидеть оценку 3,7 и немало недовольных клиентов. Правда, большинство жаловались на обслуживание в ресторане и качество еды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный купил билет, но в поезд его не пустили. В УЗ заявили, что все "правомерно".