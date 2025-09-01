Военного цинично отказались селить в отеле в Луцке: что ответили в скандальном заведении, подробности конфликта

Хостес пенсионного возраста не волновало, что военные приехали из Донбасса

В Луцке в гостинице "Околица" произошел очень досадный инцидент. Ведь военнослужащему Ярославу Нищику и его собратьям отказали сдать номер. Хостес прямо заявила: "Военных не селим".

Об этом Нищик рассказал в сети. "Телеграф" решил выяснить все детали инцидента, поэтому обратился к администрации гостиницы, а также к самому военному.

"Военных не селим": детали инцидента

Как пишет Нищик, он с собратьями приехал в Луцк в командировку. Они не забронировали номер заранее и решили поселиться в первый отель, который попадется. Им оказалась "Околица". Мужчины разделились: Ярослав пошел договариваться за номер в гостиницу, а его собрат заказать ужин в кафе. Ведь приехали они около 21:00 и были уставшие и голодные.

"Вжик" за 7 часов до выезда еще был на позиции в Яблоновке рядом с Константиновкой. Нам обещают что-нибудь разогреть. Я же иду решать вопросы с "хостес". В коридоре меня встречает дама пенсионного возраста с недовольным лицом", — рассказывает военный.

Дальше у них происходит довольно неприятный разговор, во время которого "хостес" несколько раз презрительно оценивала взглядом военного и отвечала довольно пренебрежительно. В ходе диалога оказалось, что "военных в гостинице не селят".

"Я киплю. Но очень хочу поесть и лечь спать.

- Женщина, мы сегодня выехали из Донбасса. Весь день в пути. Не подумайте, я ведь не прошу бесплатно. Мы заплатим, — ловлю себя на моменте, что я откровенно уже унижаюсь. Я прошу в Луцке, чтобы меня за мои деньги накормили и уложили спать.

– А мне какое дело", – рассказывает Нищик.

Закончилось все тем, что военные нашли, где переночевать. Однако горячего обеда не было — "Купили хлеба, колбасы и майонез в АТБ. И легли спать".

Увиливание от ответов: что говорят в гостинице "Околица"

"Телеграф" позвонил по телефону в "Околицу", чтобы выяснить все детали инцидента. Однако непосредственно на рецепции гостиницы корреспонденту ответили, что не могут об этом говорить и нужно звонить по телефону руководству. На просьбу предоставить соответствующий номер сначала сказали "погуглите", а затем — "звоните на кухню (т.е. в ресторан)".

"Об этом нужно говорить с руководством. Можете позвонить в ресторан, может, там что-то вам скажут", — ответили в "Околице".

В ресторане корреспонденту ответила работница кухни, возможно, повар или официант и подчеркнула, что руководства еще нет на месте. На вопрос, а когда будут, ведь разговор проходил в понедельник после 11:00, ответили: "Мы не знаем. Когда-нибудь будут. Точно не скажу". На этом разговор закончился.

Отметим, что "Телеграф" также написал военному, чтобы узнать больше деталей, но по состоянию на 12.30 1 сентября ответа не получил.

Отель "Околица": что сколько стоит и отзывы

"Околица" — это комплекс отдыха, который состоит из кафе, гостиницы и реберни. Расположен комплекс на выезде из города, возле трассы Луцк – Ровно – Киев.

Отель "Околица" отказал военным в номере

В отеле есть 9 номеров: одноместный – 750 грн, двухместный – 950 грн и полулюкс – 1200 грн в сутки. Гостиница работает круглосуточно, однако об "особых условиях заселения" ничего не указано. На фото видно, что номера достаточно чистые, без нового ремонта, но для ночевки могут подойти.

Сколько стоит номер

Номер в Околице

Номер в Околице

Отметим, что отзывы об отеле обычно положительные, но если открыть Google отзывы можно увидеть оценку 3,7 и немало недовольных клиентов. Правда, большинство жаловались на обслуживание в ресторане и качество еды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный купил билет, но в поезд его не пустили. В УЗ заявили, что все "правомерно".